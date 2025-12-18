ChatGPT намного лучше делает картинки: как попробовать и что теперь умеет ИИ (фото)

OpenAI выпустила обновление своего генератора изображений ChatGPT Images. Он работает в четыре раза быстрее предыдущей версии и обещает навязать конкуренцию Google NanoBanana Pro.

Релиз апдейта состоялся вместе с моделью GPT-5.2. Разработчики позиционируют новинку как полноценную "креативную студию в кармане", способную выполнять как практические правки, так и художественное переосмысление изображений с высокой точностью, пишет GSMArena.

Объединение субъектов в одну картинку с помощью ChatGPT Images Фото: OpenAI

Точечное редактирование и сохранение стиля

Улучшилась способность нейросети менять только те элементы, о которых просит пользователь, оставляя остальную часть кадра нетронутой. Система научилась лучше понимать намерения автора при добавлении, удалении или смешивании объектов. При этом сохраняется согласованность освещения, теней и общей композиции, что ранее было сложной задачей для генеративных моделей.

Рендеринг надписей тоже "прокачали": нейросеть теперь корректнее отображает текст на изображениях, допуская меньше ошибок в символах. Также инженеры решили проблему с искажением лиц на общих планах — модель лучше прорисовывает множество мелких лиц в кадре. Это позволяет создавать сложные многофигурные композиции, где важны правильные взаимосвязи между элементами.

Улучшенные схемы с надписями от ChatGPT Images (актуальный вариант слева) Фото: OpenAI

Новые инструменты

В ChatGPT появился специальный раздел Images, который упрощает процесс творчества. В нем пользователям доступны десятки предустановленных стилей и фильтров, что избавляет от необходимости писать длинные текстовые запросы с нуля. Библиотека подсказок будет регулярно обновляться с учетом актуальных трендов. Апдейт уже начал распространяться для всех пользователей платформы ChatGPT (сайт/приложение) и доступен разработчикам через API.

