ChatGPT набагато краще робить картинки: як спробувати і що тепер уміє ШІ (фото)

OpenAI випустила оновлення свого генератора зображень ChatGPT Images. Він працює вчетверо швидше за попередню версію і обіцяє нав'язати конкуренцію Google NanoBanana Pro.

Реліз апдейту відбувся разом із моделлю GPT-5.2. Розробники позиціонують новинку як повноцінну "креативну студію в кишені", здатну виконувати як практичні правки, так і художнє переосмислення зображень із високою точністю, пише GSMArena.

Об'єднання суб'єктів в одну картинку за допомогою ChatGPT Images Фото: OpenAI

Точкове редагування та збереження стилю

Покращилася здатність нейромережі змінювати тільки ті елементи, про які просить користувач, залишаючи іншу частину кадру недоторканою. Система навчилася краще розуміти наміри автора під час додавання, видалення або змішування об'єктів. При цьому зберігається узгодженість освітлення, тіней і загальної композиції, що раніше було складним завданням для генеративних моделей.

Рендеринг написів теж "прокачали": нейромережа тепер коректніше відображає текст на зображеннях, допускаючи менше помилок у символах. Також інженери вирішили проблему зі спотворенням облич на загальних планах — модель краще промальовує безліч дрібних облич у кадрі. Це дає змогу створювати складні багатофігурні композиції, де важливі правильні взаємозв'язки між елементами.

Покращені схеми з написами від ChatGPT Images (актуальний варіант зліва) Фото: OpenAI

Нові інструменти

У ChatGPT з'явився спеціальний розділ Images, який спрощує процес творчості. У ньому користувачам доступні десятки попередньо встановлених стилів і фільтрів, що позбавляє від необхідності писати довгі текстові запити з нуля. Бібліотека підказок буде регулярно оновлюватися з урахуванням актуальних трендів. Апдейт уже почав поширюватися для всіх користувачів платформи ChatGPT (сайт/додаток) і доступний розробникам через API.

