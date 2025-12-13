Создатель ChatGPT и дизайнер iPhone выпустят новый гаджет без экрана: он может стать проблемой

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и опытный дизайнер Apple Джони Айв совместно работают над инновационным гаджетом на базе искусственного интеллекта (ИИ) без экрана.

Разработчики стремятся создать устройство размером с ладонь, которое может принимать аудио и визуальные сигналы из физической среды и реагировать на запросы пользователей. Однако в процессе разработки они столкнулись со значительными техническими трудностями, пишет Financial Times.

Ранее издание Bloomberg отмечало, что Альтман и Айв разрабатывают совершенно новый вид гаджета. Основатель OpenAI описывал его как продукт, "которого еще никогда не было в потребительском оборудовании". Первые устройства должны были дебютировать в 2026 году.

"Люди стремятся к чему-то новому, что отражает определенное беспокойство тем, где мы сейчас находимся", — сказал Айв.

Відео дня

Важно

iPhone уже не тот: новые смартфоны будут выпускаться по технологии конкурента

Однако теперь сообщается, что нерешенные проблемы относительно "индивидуальности" нового гаджета могут задержать запуск. Речь идет о том, как он работает с конфиденциальностью.

Например, один источник сообщил журналистам, что вместо того, чтобы ждать конкретной словесной подсказки, устройство будет использовать подход "всегда включено". При этом команда якобы пыталась обеспечить, чтобы он говорил только тогда, когда это полезно, и завершал разговоры в соответствующее время.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что смартфоны вскоре могут отойти в прошлое, а на смену им придет совершенно новый вид технологий — электронные татуировки.

Фокус также сообщал, что Meta разрабатывает голографические умные очки Orion, которые якобы могут заменить смартфоны картинками, парящими в воздухе и не требующими прикосновений к экрану.