Творець ChatGPT та дизайнер iPhone випустять новий гаджет без екрану: він може стати проблемою

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман та досвідчений дизайнер Apple Джоні Айв спільно працюють над інноваційним гаджетом на базі штучного інтелекту (ШІ) без екрана.

Розробники прагнуть створити пристрій розміром з долоню, який може приймати аудіо та візуальні сигнали з фізичного середовища та реагувати на запити користувачів. Однак в процесі розробки вони стикнулись зі значними технічними труднощами, пише Financial Times.

Раніше видання Bloomberg зазначало, що Альтман та Айв розробляють абсолютно новий вид гаджета. Засновник OpenAI описував його як продукт, "якого ще ніколи не було в споживчому обладнанні". Перші пристрої мали дебютувати у 2026 році.

«Люди прагнуть чогось нового, що відображає певне занепокоєння тим, де ми зараз знаходимося», — сказав Айв.

Однак тепер повідомляється, що невирішені проблеми щодо "індивідуальності" нового гаджета можуть затримати запуск. Йдеться про те, як він працює з конфіденційністю.

Наприклад, одне джерело повідомило журналістам, що замість того, щоб чекати на конкретну словесну підказку, пристрій використовуватиме підхід "завжди ввімкнено". При цьому команда нібито намагалася забезпечити, щоб він говорив лише тоді, коли це корисно, і завершував розмови у відповідний час.

Нагадаємо, засновник Microsoft Білл Гейтс припустив, що смартфони незабаром можуть відійти в минуле, а на зміну їм прийде абсолютно новий вид технологій — електронні татуювання.

Фокус також повідомляв, що Meta розробляє голографічні розумні окуляри Orion, які нібито можуть замінити смартфони картинками, що ширяють у повітрі і не потребують торкань до екрана.