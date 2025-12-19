Бюджетный смартфон Xiaomi c мощной батареей уже здесь: сколько стоит Redmi Note 15 Pro+ (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ вышел на международных рынках. Новинка выделяется продвинутой и основной камерой на 200 Мп, защищенным корпусом и емкой АКБ.

Новинка базируется на чипе Snapdragon 7s Gen 4 и оснащается кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч. Среди уникальных функций — возможность голосового общения между устройствами на расстоянии до километра без сотовой сети, пишет GSMArena.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и способна достигать пиковой яркости в 3200 нит. Аппарат обладает комплексной защитой от внешних воздействий, подтвержденной сертификатами IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это позволяет смартфону выдерживать не только погружение в воду, но и струю горячей воды под высоким давлением.

Redmi Note 15 Pro+ Фото: Xiaomi

Камеры и звук

Основной блок камер возглавляет 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPE. Оптика поддерживает пять фокусных расстояний (от 23 до 92 мм), обеспечивая качественное приближение 2x и 4x за счет высокого разрешения матрицы. Основной модуль дополнен 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 32 Мп. Аудиосистема представлена стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. За качество приема сигнала во всех беспроводных сетях отвечает фирменный тюнер Xiaomi Surge T1S.

Производительность и питание

Аккумулятор на 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также может отдавать энергию другим гаджетам по кабелю на мощности 22,5 Вт. В смартфоне реализована поддержка eSIM, установлен подэкранный сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Устройство работает под управлением оболочки HyperOS через интерфейс Bluetooth 5.4. Redmi Note 15 Pro+ предлагается в черном, коричневом и голубом цветах в конфигурациях памяти до 12/512 ГБ.

Цвета Redmi Note 15 Pro+ Фото: Xiaomi

Продажи в Европе стартуют в начале января.

Цена: от 499 евро (около 24 700 грн).

Ранее сообщалось, что бюджетные хиты Xiaomi рассекречены до анонса. В сеть утекли официальные рендеры и полные характеристики Poco M8 и M8 Pro. Анонс новинок ожидается в январе 2026 года.