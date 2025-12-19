Бюджетные хиты Xiaomi рассекречены до анонса: чем удивят cмартфоны Poco M8 и M8 Pro (фото)

В сеть утекли официальные рендеры и полные характеристики Poco M8 и M8 Pro. Анонс новинок ожидается в январе 2026 года.

Оба смартфона уже прошли сертификацию на нескольких платформах, что подтверждает их скорый выход. Утечка раскрывает ключевые отличия между базовой и Pro-версией, которые коснутся экранов, процессоров, батарей и защиты корпуса, пишет Gizmochina.

Poco M8 Pro

Старшая модель получит 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 7s Gen 4v. Главным козырем смартфона станет автономность: ожидается аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 100 Вт.

Неофициальный рендер Poco M8 Pro Фото: winfuture.de

Корпус M8 Pro будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Что касается камер, то здесь Poco пошла на упрощение по сравнению с оригинальным Redmi Note 15 Pro+ (M8 Pro — его ребрендинг). Вместо 200-мегапиксельного сенсора новинка, по слухам, получит основную камеру на 50 Мп, сохранив при этом 8-мегапиксельный сверхширик и 32-мегапиксельную фронталку.

Неофициальный рендер Poco M8 Фото: winfuture.de

Poco M8

Младшая модель будет скромнее, но все равно привлекательна. Она получит 6,77-дюймовый FHD+ OLED-экран (тоже 120 Гц) и процессор Snapdragon 6 Gen 3. Батарея здесь чуть меньше — 5520 мАч, а скорость зарядки ограничена 45 Вт. Защита корпуса проще — IP65. Ожидается, что базовая версия будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

Оба смартфона выйдут в черном, синем и серебристом цветах.

