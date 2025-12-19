Бюджетні хіти Xiaomi розсекречено до анонсу: чим здивують смартфони Poco M8 і M8 Pro (фото)

У мережу витекли офіційні рендери і повні характеристики Poco M8 і M8 Pro. Анонс новинок очікується в січні 2026 року.

Обидва смартфони вже пройшли сертифікацію на кількох платформах, що підтверджує їхній швидкий вихід. Витік розкриває ключові відмінності між базовою і Pro-версією, які торкнуться екранів, процесорів, батарей і захисту корпусу, пише Gizmochina.

Poco M8 Pro

Старша модель отримає 6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 7s Gen 4v. Головним козирем смартфона стане автономність: очікується акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою надшвидкої зарядки на 100 Вт.

Неофіційний рендер Poco M8 Pro Фото: winfuture.de

Корпус M8 Pro буде захищений від води і пилу за стандартом IP68. Смартфон буде доступний у версіях з 8 або 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео дня

Що стосується камер, то тут Poco пішла на спрощення порівняно з оригінальним Redmi Note 15 Pro+ (M8 Pro — його ребрендинг). Замість 200-мегапіксельного сенсора новинка, за чутками, отримає основну камеру на 50 Мп, зберігши при цьому 8-мегапіксельний надширик і 32-мегапіксельну фронталку.

Неофіційний рендер Poco M8 Фото: winfuture.de

Poco M8

Молодша модель буде скромнішою, але все одно привабливою. Вона отримає 6,77-дюймовий FHD+ OLED-екран (теж 120 Гц) і процесор Snapdragon 6 Gen 3. Батарея тут трохи менша — 5520 мАг, а швидкість зарядки обмежена 45 Вт. Захист корпусу простіший — IP65. Очікується, що базова версія буде поставлятися з 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища.

Обидва смартфони вийдуть у чорному, синьому та сріблястому кольорах.

Раніше повідомлялося, що названо найбільш недооцінений гаджет 2025 року. У рік, коли більшість брендів вважали за краще не ризикувати і випустили передбачувані пристрої, одна компанія зважилася на сміливий експеримент. Xiaomi 17 Pro Max отримав статус найцікавішого і недооціненого смартфона 2025 року завдяки інноваційній реалізації другого дисплея.