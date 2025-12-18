Цей смартфон здивував усіх: названо найбільш недооцінений гаджет 2025 року (фото)

У рік, коли більшість брендів вважали за краще не ризикувати і випустили передбачувані пристрої, одна компанія зважилася на сміливий експеримент. Xiaomi 17 Pro Max отримав статус найцікавішого і недооціненого смартфона 2025 року завдяки інноваційній реалізації другого дисплея.

Як пише PhoneArena, це рішення кардинально відрізняється від усього, що ринок бачив раніше.

Повноцінний другий екран

Головною особливістю моделі став додатковий дисплей, вбудований у блок камер на задній панелі. Експерти наголошують, що це не маркетинговий виверт або непотрібна смужка для повідомлень, як було в старих моделях. Xiaomi встановила повноцінну матрицю, яка за якістю не поступається основному дисплею: вона має ту саму яскравість, частоту оновлення 120 Гц, високу чутливість сенсора і захисне скло преміум-класу.

Такий підхід виділяє пристрій на тлі конкурентів. Поки Apple удосконалює програмний виріз Dynamic Island, а Nothing покладається на світлодіодні візерунки, Xiaomi пропонує апаратне рішення, яке додає функціональності випираючій камері і відчувається глибоко інтегрованим у систему.

Зйомка на другий екран Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Камера і цифровий детокс

Найкориснішим сценарієм використання нового екрана стала фотозйомка. Дисплей працює як повноцінний видошукач, дозволяючи використовувати потужний блок основних камер для селфі та запису влогів. Користувач отримує доступ до портретного режиму, зуму, надширококутного об'єктива і навіть запису відео у 8K, контролюючи кадр у реальному часі. Це забезпечує якість зйомки, недосяжну для традиційних фронтальних камер.

Крім того, екран служить інструментом для швидкої перевірки інформації без необхідності розблоковувати телефон і відволікатися на соцмережі. На нього можна вивести управління музикою, нотатки, QR-коди, таймери або нагадування.

Ігровий чохол Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Персоналізація та аксесуари

Xiaomi приділила величезну увагу деталям інтерфейсу. Користувачам доступні анімовані циферблати механічного годинника, мінімалістичні віджети і фони, згенеровані штучним інтелектом спеціально під розмір задньої панелі.

Ще компанія випустила спеціальний чохол-контролер, що перетворює задній екран на мініатюрну ігрову консоль. Хоча оглядачі назвали це рішення непрактичним, воно підкреслює готовність бренду експериментувати і шукати нові формати взаємодії з гаджетом, виходячи за рамки простої гонки характеристик.

