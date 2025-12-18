Этот смартфон удивил всех: назван самый недооцененный гаджет 2025 года (фото)

В год, когда большинство брендов предпочли не рисковать и выпустили предсказуемые устройства, одна компания решилась на смелый эксперимент. Xiaomi 17 Pro Max получил статус самого интересного и недооцененного смартфона 2025 года благодаря инновационной реализации второго дисплея.

Как пишет PhoneArena, это решение кардинально отличается от всего, что рынок видел ранее.

Полноценный второй экран

Главной особенностью модели стал дополнительный дисплей, встроенный в блок камер на задней панели. Эксперты подчеркивают, что это не маркетинговая уловка или бесполезная полоска для уведомлений, как было в старых моделях. Xiaomi установила полноценную матрицу, которая по качеству не уступает основному дисплею: она имеет ту же яркость, частоту обновления 120 Гц, высокую чувствительность сенсора и защитное стекло премиум-класса.

Такой подход выделяет устройство на фоне конкурентов. Пока Apple совершенствует программный вырез Dynamic Island, а Nothing полагается на светодиодные узоры, Xiaomi предлагает аппаратное решение, которое добавляет функциональности выпирающей камере и ощущается глубоко интегрированным в систему.

Відео дня

Съемка на второй экран Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Камера и цифровой детокс

Самым полезным сценарием использования нового экрана стала фотосъемка. Дисплей работает как полноценный видоискатель, позволяя использовать мощный блок основных камер для селфи и записи влогов. Пользователь получает доступ к портретному режиму, зуму, сверхширокоугольному объективу и даже записи видео в 8K, контролируя кадр в реальном времени. Это обеспечивает качество съемки, недостижимое для традиционных фронтальных камер.

Кроме того, экран служит инструментом для быстрой проверки информации без необходимости разблокировать телефон и отвлекаться на соцсети. На него можно вывести управление музыкой, заметки, QR-коды, таймеры или напоминания.

Игровой чехол Xiaomi 17 Pro Max Фото: Xiaomi

Персонализация и аксессуары

Xiaomi уделила огромное внимание деталям интерфейса. Пользователям доступны анимированные циферблаты механических часов, минималистичные виджеты и фоны, сгенерированные искусственным интеллектом специально под размер задней панели.

Еще компания выпустила специальный чехол-контроллер, превращающий задний экран в миниатюрную игровую консоль. Хотя обозреватели назвали это решение непрактичным, оно подчеркивает готовность бренда экспериментировать и искать новые форматы взаимодействия с гаджетом, выходя за рамки простой гонки характеристик.

Ранее сообщалось, что популярные планшеты Xiaomi резко подорожали. Мобильная техника уже становится дороже без улучшений в характеристиках. Компания Xiaomi без громких анонсов подняла цены на свои планшеты в Китае, отреагировав на рост стоимости комплектующих.