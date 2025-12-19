Бюджетний смартфон Xiaomi з потужною батареєю вже тут: скільки коштує Redmi Note 15 Pro+ (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ вийшов на міжнародних ринках. Новинка виділяється просунутою і основною камерою на 200 Мп, захищеним корпусом і ємною АКБ.

Новинка базується на чипі Snapdragon 7s Gen 4 і оснащується кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6500 мАг. Серед унікальних функцій — можливість голосового спілкування між пристроями на відстані до кілометра без стільникової мережі, пише GSMArena.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Панель захищена загартованим склом Corning Gorilla Glass Victus 2 і здатна досягати пікової яскравості в 3200 ніт. Апарат має комплексний захист від зовнішніх впливів, підтверджений сертифікатами IP66, IP68, IP69 і IP69K. Це дає змогу смартфону витримувати не тільки занурення у воду, а й струмінь гарячої води під високим тиском.

Redmi Note 15 Pro+ Фото: Xiaomi

Камери та звук

Основний блок камер очолює 200-мегапіксельний сенсор Samsung HPE. Оптика підтримує п'ять фокусних відстаней (від 23 до 92 мм), забезпечуючи якісне наближення 2x і 4x за рахунок високої роздільної здатності матриці. Основний модуль доповнено 8-мегапіксельною надширококутною камерою, а для селфі передбачено фронтальний датчик на 32 Мп. Аудіосистема представлена стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і Hi-Res Audio. За якість прийому сигналу у всіх бездротових мережах відповідає фірмовий тюнер Xiaomi Surge T1S.

Продуктивність і живлення

Акумулятор на 6500 мАг підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також може віддавати енергію іншим гаджетам по кабелю на потужності 22,5 Вт. У смартфоні реалізовано підтримку eSIM, встановлено підекранний сканер відбитків пальців і модуль NFC. Пристрій працює під управлінням оболонки HyperOS через інтерфейс Bluetooth 5.4. Redmi Note 15 Pro+ пропонується в чорному, коричневому і блакитному кольорах у конфігураціях пам'яті до 12/512 ГБ.

Кольори Redmi Note 15 Pro+ Фото: Xiaomi

Продажі в Європі стартують на початку січня.

Ціна: від 499 євро (близько 24 700 грн).

Раніше повідомлялося, що бюджетні хіти Xiaomi розсекречено до анонсу. У мережу витекли офіційні рендери і повні характеристики Poco M8 і M8 Pro. Анонс новинок очікується в січні 2026 року.