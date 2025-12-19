Конец компактных смартфонов: почему исчезли все гаджеты меньше 6 дюймов (фото)

Для поклонников миниатюрных телефонов появилась неутешительная новость. Похоже, что выпуск флагмана iQOO 15 Mini отменен. Есть причины, почему такие аппараты продолжают исчезать с рынка.

Информацию об остановке проекта сообщил инсайдер Digital Chat Station. Ожидалось, что гаджет получит 6,31-дюймовый OLED-экран и процессор Dimensity 9500, но компания столкнулась с техническими и экономическими сложностями при создании новинки, пишет Gizchina.

Вместо выпуска уменьшенных версий производители смещают фокус на модели с приставками "Ultra" и "Plus". Это позволяет устанавливать аккумуляторы емкостью до 8000 мАч и эффективные системы охлаждения, что весьма затруднительно в маленьком корпусе. По всей видимости, IQOO, ранее выпускавшая mini-варианты своих устройств, окончательно поддалась тренду на большие диагонали.

Почему исчезли компактные смартфоны

Отказ от них в 2025 году обусловлен несколькими факторами. Первый — нехватка места для батареи. Сегодня "железо" мобильной техники потребляет немало энергии. В корпус смартфона с диагональю до 6,3 дюймов физически сложно уместить АКБ емкостью свыше 4000 мАч. Автономность для большинства людей сейчас важнее габаритов.

Еще пространства требуют передовые камеры с крупными сенсорами и системы охлаждения для мощных чипов. В малом корпусе приходится жертвовать чем-то из этого, в результате отвод тепла и качество съемки страдают. Инженерные усилия просто не окупаются — мини-телефоны должны стоить дешевле модификаций Plus/Ultra, но не пользуются достаточным спросом.

Asus Zenfone 10: один из последних настоящих "компактов" с диагональю 5,9" в топовом сегменте Фото: gsmarena.com

Именно поэтому Apple давно заменила iPhone mini другими, более востребованными итерациями своих смартфонов. Рынок вынес свой вердикт — продажи гаджетов с дисплеями 6,7+ дюйма всегда намного выше. Все потому, что потребители хотят максимально удобный форм-фактор для просмотра контента, гейминга, соцсетей. А ценители комфорта эксплуатации одной рукой остались в меньшинстве.

Сейчас эту нишу занимают смартфоны с диагональю 6,1–6,3 дюйма (базовые iPhone, Samsung Galaxy). Этот размер стал минимальным стандартом, позволяющим разместить необходимые компоненты без критических компромиссов.

