Кінець компактних смартфонів: чому зникли всі гаджети менше 6 дюймів (фото)

Для шанувальників мініатюрних телефонів з'явилася невтішна новина. Схоже, що випуск флагмана iQOO 15 Mini скасовано. Є причини, чому такі апарати продовжують зникати з ринку.

Інформацію про зупинку проекту повідомив інсайдер Digital Chat Station. Очікувалося, що гаджет отримає 6,31-дюймовий OLED-екран і процесор Dimensity 9500, але компанія зіткнулася з технічними та економічними складнощами при створенні новинки, пише Gizchina.

Замість випуску зменшених версій виробники зміщують фокус на моделі з приставками "Ultra" і "Plus". Це дає змогу встановлювати акумулятори ємністю до 8000 мАг і ефективні системи охолодження, що вельми важко в маленькому корпусі. Очевидно, IQOO, яка раніше випускала mini-варіанти своїх пристроїв, остаточно піддалася тренду на великі діагоналі.

Чому зникли компактні смартфони

Відмова від них у 2025 році зумовлена кількома факторами. Перший — брак місця для батареї. Сьогодні "залізо" мобільної техніки споживає чимало енергії. У корпус смартфона з діагоналлю до 6,3 дюймів фізично складно вмістити АКБ ємністю понад 4000 мАг. Автономність для більшості людей зараз важливіша за габарити.

Ще простору вимагають передові камери з великими сенсорами і системи охолодження для потужних чипів. У малому корпусі доводиться жертвувати чимось із цього, внаслідок чого відведення тепла і якість зйомки страждають. Інженерні зусилля просто не окупаються — міні-телефони мають коштувати дешевше за модифікації Plus/Ultra, але не користуються достатнім попитом.

Asus Zenfone 10: один з останніх справжніх "компактів" з діагоналлю 5,9" у топовому сегменті Фото: gsmarena.com

Саме тому Apple давно замінила iPhone mini іншими, більш затребуваними ітераціями своїх смартфонів. Ринок виніс свій вердикт — продажі гаджетів з дисплеями 6,7+ дюйма завжди набагато вищі. Все тому, що споживачі хочуть максимально зручний форм-фактор для перегляду контенту, геймінгу, соцмереж. А поціновувачі комфорту експлуатації однією рукою залишилися в меншості.

Зараз цю нішу займають смартфони з діагоналлю 6,1-6,3 дюйма (базові iPhone, Samsung Galaxy). Цей розмір став мінімальним стандартом, що дає змогу розмістити необхідні компоненти без критичних компромісів.

Раніше повідомлялося про найгірші бюджетні смартфони, які взагалі не можна купувати у 2025 році. Під час купівлі смартфона більшість дивляться тільки на ціну і бренд, не розбираючись у технічних нюансах. Компанії активно користуються цим: у недорогому сегменті досі продаються гаджети з повільними процесорами 5-річної давності. Але цієї пастки неважко уникнути, не втрачаючи в економії.