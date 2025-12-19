Какой планшет подарить на Новый год или Рождество: лучшие модели среднего класса (фото)

Выбор планшета в подарок в 2025 году может быть нелегкой задачей. Приводим подборку из трех качественных вариантов с умеренной ценой.

Фокус отобрал сбалансированные модели от известных брендов, включая классический iPad, "народный" планшет от Xiaomi и приятный середняк Samsung.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Настоящий хит по соотношению цены и характеристик. Он предлагает огромный 12,1-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, который отлично подходит для просмотра фильмов и видео. Металлический корпус выглядит и ощущается дороже своей цены. Внутри установлен производительный процессор Snapdragon 7s Gen 4, который легко справляется с повседневными задачами и многими играми. 128/256 ГБ хранилища можно расширить картой microSD, оперативки — 6/8 ГБ.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Главный козырь модели — емкая батарея на 12 000 мАч, обеспечивающая рекордную автономность (почти 13 часов активного использования). Планшет также поддерживает быструю зарядку 33 Вт и может работать как повербанк для других гаджетов. Четыре динамика с Dolby Atmos выдают громкий и объемный звук. Из минусов — не самая быстрая зарядка для такой емкости и отсутствие защиты от воды.

Цена Xiaomi Redmi Pad 2 Pro в Украине: от 10 999 грн.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G

Выбор для студентов и творческих людей. Главное преимущество этого планшета — наличие в комплекте стилуса S Pen, который превращает устройство в цифровой блокнот или инструмент для рисования. 10,9-дюймовый дисплей TFT с разрешением 2112х1320 и поддержкой 90 Гц обеспечивает плавную картинку, а интерфейс One UI 7 предлагает удобные функции многозадачности.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung обещает целых 7 лет обновлений ОС Android, что делает эту покупку выгодной инвестицией на долгие годы. Однако стоит учитывать, что процессор Exynos 1380 не предназначен для тяжелых игр, а в комплекте идет довольно медленная зарядка на 25 Вт. Зато здесь есть поддержка карт памяти в дополнение ко встроенным 128/256 ГБ и отличная интеграция с экосистемой Samsung.

Цена Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G в Украине: 17 999 грн.

Apple iPad 11" 2025

Классика, которая не нуждается в представлении. Базовый iPad 2025 года получил обновленный дизайн с тонкими рамками и мощный чип A16 Bionic, который с легкостью "тянет" любые приложения и многие игры из App Store. 11-дюймовый экран Liquid Retina радует качественной цветопередачей, а поддержка Apple Pencil (покупается отдельно) расширяет творческие возможности.

Apple iPad 11" 2025 Фото: gsmarena.com

Это самый универсальный планшет в подборке: он подойдет и для учебы, и для работы, и для развлечений. iPadOS предлагает огромную библиотеку оптимизированного софта, которого часто не хватает на Android. Из недостатков можно отметить воздушную прослойку в экране (не ламинированный дисплей), отсутствие высокой герцовки (только 60 Гц) и долгую зарядку.

Цена Apple iPad 11" 2025 в Украине: 18 499 грн.

