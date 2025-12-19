Який планшет подарувати на Новий рік або Різдво: найкращі моделі середнього класу (фото)

Вибір планшета в подарунок у 2025 році може бути нелегким завданням. Наводимо добірку з трьох якісних варіантів із помірною ціною.

Фокус відібрав збалансовані моделі від відомих брендів, включно з класичним iPad, "народним" планшетом від Xiaomi і приємним середняком Samsung.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Справжній хіт за співвідношенням ціни та характеристик. Він пропонує величезний 12,1-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision, який чудово підходить для перегляду фільмів і відео. Металевий корпус має вигляд і відчувається дорожчим за свою ціну. Усередині встановлений продуктивний процесор Snapdragon 7s Gen 4, який легко справляється з повсякденними завданнями і багатьма іграми. 128/256 ГБ сховища можна розширити картою microSD, оперативки — 6/8 ГБ.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Головний козир моделі — ємна батарея на 12 000 мАг, що забезпечує рекордну автономність (майже 13 годин активного використання). Планшет також підтримує швидку зарядку 33 Вт і може працювати як повербанк для інших гаджетів. Чотири динаміки з Dolby Atmos видають гучний і об'ємний звук. З мінусів — не найшвидша зарядка для такої ємності і відсутність захисту від води.

Ціна Xiaomi Redmi Pad 2 Pro в Україні: від 10 999 грн.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G

Вибір для студентів і творчих людей. Головна перевага цього планшета — наявність у комплекті стилуса S Pen, який перетворює пристрій на цифровий блокнот або інструмент для малювання. 10,9-дюймовий дисплей TFT з роздільною здатністю 2112х1320 і підтримкою 90 Гц забезпечує плавну картинку, а інтерфейс One UI 7 пропонує зручні функції багатозадачності.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung обіцяє цілих 7 років оновлень ОС Android, що робить цю покупку вигідною інвестицією на довгі роки. Однак варто враховувати, що процесор Exynos 1380 не призначений для важких ігор, а в комплекті йде досить повільна зарядка на 25 Вт. Зате тут є підтримка карт пам'яті на додаток до вбудованих 128/256 ГБ і відмінна інтеграція з екосистемою Samsung.

Ціна Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G в Україні: 17 999 грн.

Apple iPad 11" 2025

Класика, яка не потребує представлення. Базовий iPad 2025 року отримав оновлений дизайн з тонкими рамками і потужний чип A16 Bionic, який з легкістю "тягне" будь-які додатки і багато ігор з App Store. 11-дюймовий екран Liquid Retina радує якісною передачею кольору, а підтримка Apple Pencil (купується окремо) розширює творчі можливості.

Apple iPad 11" 2025 Фото: gsmarena.com

Це найбільш універсальний планшет у добірці: він підійде і для навчання, і для роботи, і для розваг. iPadOS пропонує величезну бібліотеку оптимізованого софта, якого часто не вистачає на Android. З недоліків можна відзначити повітряний прошарок в екрані (не ламінований дисплей), відсутність високої частоти кадрів (тільки 60 Гц) і довгу зарядку.

Ціна Apple iPad 11" 2025 в Україні: 18 499 грн.

