Смартфон может стать в разы удобнее: топ-7 недооцененных функций Android (фото)

Мы пользуемся Android-смартфонами годами, но часто даже не подозреваем, сколько полезных инструментов скрыто в их настройках. Многие из этих функций способны сэкономить время, упростить управление и сделать использование телефона намного комфортнее.

Эксперты портала MakeUseOf составили список из семи недооцененных фишек Android, которые стоит попробовать каждому владельцу смартфона.

Управление одной рукой и Private Space

Экраны смартфонов становятся все больше, и дотянуться пальцем до верхней части дисплея бывает сложно. Режим одной руки решает эту проблему, сдвигая интерфейс вниз. Обычно он активируется свайпом вниз по нижней части экрана.

Режим управления одной рукой на Android Фото: makeuseof.com

Private Space — это своего рода сейф внутри вашего телефона. Функция создает изолированную область для важных приложений (например, банковских) и файлов, защищенную отдельным паролем. Когда приватное пространство заблокировано, приложения внутри него не работают в фоне и не присылают уведомления.

Пары приложений и клавиатура

Если вы часто используете две программы одновременно в режиме разделенного экрана, эта функция для вас. Она позволяет сохранить любимую комбинацию утилит и запускать их вместе одним нажатием иконки на рабочем столе.

Пары приложений на Android Фото: makeuseof.com

Редактировать текст на сенсорном экране бывает неудобно. В клавиатуре Gboard есть скрытый трюк: зажмите пробел и двигайте пальцем влево или вправо, чтобы точно перемещать курсор по тексту.

Back Tap и адаптивная батарея

Заднюю панель смартфона можно превратить в дополнительную кнопку. Настройте двойное или тройное постукивание для запуска камеры, фонарика или любого приложения. Это работает даже через чехол.

Функция Adaptive Battery использует машинное обучение, чтобы понять ваши привычки. Система анализирует, какие приложения вы используете чаще всего, и оптимизирует энергопотребление, чтобы заряда хватало на дольше. Достаточно ее включить, и прирост автономности почти гарантирован.

Live Translate

Встроенный переводчик Google позволяет общаться на разных языках в реальном времени. Он автоматически распознает речь и переводит ее, отображая текст на экране и озвучивая перевод. Поддерживается свыше 70 языков.

Ранее сообщалось, как ускорить мобильный интернет на Android-смартфоне. Обидно, когда на смартфоне нужно открыть веб-сайт, приложение или быстро скачать файл, но не получается из-за медленного интернета. Есть пара хитростей, которые помогут в этом случае.