Смартфон може стати в рази зручнішим: топ 7 недооцінених функцій Android (фото)
Ми користуємося Android-смартфонами роками, але часто навіть не підозрюємо, скільки корисних інструментів приховано в їхніх налаштуваннях. Багато з цих функцій здатні заощадити час, спростити управління і зробити використання телефону набагато комфортнішим.
Експерти порталу MakeUseOf склали список із семи недооцінених фішок Android, які варто спробувати кожному власнику смартфона.
Керування однією рукою і Private Space
Екрани смартфонів стають дедалі більшими, і дотягнутися пальцем до верхньої частини дисплея буває складно. Режим однієї руки вирішує цю проблему, зсуваючи інтерфейс вниз. Зазвичай він активується свайпом вниз по нижній частині екрана.
Private Space — це свого роду сейф усередині вашого телефону. Функція створює ізольовану область для важливих додатків (наприклад, банківських) і файлів, захищену окремим паролем. Коли приватний простір заблоковано, додатки всередині нього не працюють у фоні та не надсилають сповіщення.
Пари додатків і клавіатура
Якщо ви часто використовуєте дві програми одночасно в режимі розділеного екрана, ця функція для вас. Вона дає змогу зберегти улюблену комбінацію утиліт і запускати їх разом одним натисканням іконки на робочому столі.
Редагувати текст на сенсорному екрані буває незручно. У клавіатурі Gboard є прихований трюк: затисніть пробіл і рухайте пальцем ліворуч або праворуч, щоб точно переміщати курсор по тексту.
Back Tap і адаптивна батарея
Задню панель смартфона можна перетворити на додаткову кнопку. Налаштуйте подвійне або потрійне постукування для запуску камери, ліхтарика або будь-якої програми. Це працює навіть через чохол.
Функція Adaptive Battery використовує машинне навчання, щоб зрозуміти ваші звички. Система аналізує, які додатки ви використовуєте найчастіше, і оптимізує енергоспоживання, щоб заряду вистачало на довше. Досить її ввімкнути, і приріст автономності майже гарантований.
Live Translate
Вбудований перекладач Google дає змогу спілкуватися різними мовами в реальному часі. Він автоматично розпізнає мову і перекладає її, відображаючи текст на екрані та озвучуючи переклад. Підтримується понад 70 мов.
