Смартфон може стати в рази зручнішим: топ 7 недооцінених функцій Android (фото)

Ми користуємося Android-смартфонами роками, але часто навіть не підозрюємо, скільки корисних інструментів приховано в їхніх налаштуваннях. Багато з цих функцій здатні заощадити час, спростити управління і зробити використання телефону набагато комфортнішим.

Експерти порталу MakeUseOf склали список із семи недооцінених фішок Android, які варто спробувати кожному власнику смартфона.

Керування однією рукою і Private Space

Екрани смартфонів стають дедалі більшими, і дотягнутися пальцем до верхньої частини дисплея буває складно. Режим однієї руки вирішує цю проблему, зсуваючи інтерфейс вниз. Зазвичай він активується свайпом вниз по нижній частині екрана.

Режим керування однією рукою на Android Фото: makeuseof.com

Private Space — це свого роду сейф усередині вашого телефону. Функція створює ізольовану область для важливих додатків (наприклад, банківських) і файлів, захищену окремим паролем. Коли приватний простір заблоковано, додатки всередині нього не працюють у фоні та не надсилають сповіщення.

Пари додатків і клавіатура

Якщо ви часто використовуєте дві програми одночасно в режимі розділеного екрана, ця функція для вас. Вона дає змогу зберегти улюблену комбінацію утиліт і запускати їх разом одним натисканням іконки на робочому столі.

Пари додатків на Android Фото: makeuseof.com

Редагувати текст на сенсорному екрані буває незручно. У клавіатурі Gboard є прихований трюк: затисніть пробіл і рухайте пальцем ліворуч або праворуч, щоб точно переміщати курсор по тексту.

Back Tap і адаптивна батарея

Задню панель смартфона можна перетворити на додаткову кнопку. Налаштуйте подвійне або потрійне постукування для запуску камери, ліхтарика або будь-якої програми. Це працює навіть через чохол.

Функція Adaptive Battery використовує машинне навчання, щоб зрозуміти ваші звички. Система аналізує, які додатки ви використовуєте найчастіше, і оптимізує енергоспоживання, щоб заряду вистачало на довше. Досить її ввімкнути, і приріст автономності майже гарантований.

Live Translate

Вбудований перекладач Google дає змогу спілкуватися різними мовами в реальному часі. Він автоматично розпізнає мову і перекладає її, відображаючи текст на екрані та озвучуючи переклад. Підтримується понад 70 мов.

