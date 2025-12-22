Большие телевизоры для всей семьи: лучшие модели декабря 2025 года (фото)

Тренд на телевизоры с большими диагоналями продолжает набирать обороты. С 75-дюймовым дисплеем легко превратить гостиную в домашний кинотеатр с впечатляющими картинкой и звуком.

Фокус собрал три актуальных 4K-модели с хорошими отзывами, которые предлагают лучший баланс технологий, смарт-функций и цены на текущий момент.

LG 75QNED80A6A

Эта модель базируется на фирменной технологии QNED, которая объединяет лучшие наработки бренда для достижения широкого цветового охвата. В основе лежит матрица с подсветкой Edge LED и алгоритмами локального затемнения, что позволяет добиться глубокой проработки деталей в тенях. За обработку изображения отвечает мощный процессор alpha 7 AI Gen8, который использует искусственный интеллект для масштабирования контента низкого разрешения до 4K, делая его четким и детализированным. Технология Dynamic QNED Color заменяет привычные квантовые точки, обеспечивая высокую точность цветопередачи, а поддержка режима Filmmaker Mode позволяет смотреть кино без лишней постобработки.

Особое внимание производитель уделил персонализации и умным функциям. Операционная система webOS 25 предлагает инструменты AI Picture Wizard и AI Sound Wizard, которые анализируют миллионы вариантов настроек, чтобы адаптировать картинку и звук под личные предпочтения пользователя. Система способна распознавать голос конкретного человека через AI Voice ID и предлагать контент на основе его истории просмотров. Важное преимущество — программа webOS Re:New, гарантирующая обновления ПО в течение пяти лет. Звуковая система мощностью 20 Вт поддерживает синхронизацию с саундбарами через WOW Orchestra, а для геймеров предусмотрена поддержка переменной частоты обновления VRR.

Цена в Украине: 69 999 грн

Hisense MiniLED 75" 75E8Q

Телевизор от Hisense выделяется передовой подсветкой Mini-LED в сочетании с матрицей типа ADS. Такое решение обеспечивает высокую пиковую яркость и отличный контроль контраста благодаря множеству зон затемнения. Эта модель предлагает нативную частоту обновления 144 Гц, что делает ее идеальным выбором для владельцев современных игровых консолей и мощных ПК. Геймеры оценят режим Game Mode PRO, поддержку технологий AMD FreeSync Premium и разъемы HDMI 2.1 для передачи сигнала без задержек.

Устройство работает под управлением быстрой операционной системы VIDAA U8.5 и поддерживает все актуальные форматы HDR, включая Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive. Технология QLED Colour вместе с процессором Hi-View AI Engine позволяет отображать более миллиарда оттенков. Аудиосистема здесь реализована в формате 2.1: помимо стандартных динамиков, в корпус встроен сабвуфер на 20 Вт, что обеспечивает глубокие басы и общую мощность звука 40 Вт без необходимости покупки внешней акустики.

Цена в Украине: 57 999 грн

Samsung QE75Q7FAAUXUA

Самый доступный вариант в подборке предлагает премиальные функции экосистемы и длительную поддержку программного обеспечения. 75-дюймовая панель использует технологию квантовых точек Quantum Dot, обеспечивающую 100% цветовой охват. Уникальной особенностью модели стала сертификация PANTONE, гарантирующая точное воспроизведение более двух тысяч цветов и сотни оттенков кожи. За обработку сигнала отвечает процессор Q4 AI с двадцатью нейросетями, который эффективно масштабирует изображение и улучшает глубину сцены.

Телевизор работает на свежей операционной системе Tizen с интерфейсом One UI. Производитель обещает поддержку обновлений ОС в течение семи лет. Устройство глубоко интегрировано в систему умного дома Samsung через хаб SmartThings, позволяя управлять гаджетами и просматривать 3D-карту дома прямо на экране. Звуковая система поддерживает технологию OTS Lite, где звук следует за объектом на экране, и функцию Q-Symphony для синхронной работы с саундбаром. В комплекте поставляется экологичный пульт SolarCell Remote на солнечной батарее. Несмотря на стандартную частоту обновления 50 Гц, технология Motion Xcelerator обеспечивает плавность динамичных сцен.

Цена в Украине: 49 999 грн

Ранее сообщалось про лучшие mini LED телевизоры 2025. Технология Mini LED в ТВ-сегменте уже не столь дорогая, как раньше. В 2025 году производители начали массово внедрять многозонную подсветку в доступные модели, предлагая хорошую альтернативу премиальным OLED-матрицам.