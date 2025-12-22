Великі телевізори для всієї родини: найкращі моделі грудня 2025 року (фото)

Тренд на телевізори з великими діагоналями продовжує набирати обертів. Із 75-дюймовим дисплеєм легко перетворити вітальню на домашній кінотеатр із разючими картинкою та звуком.

Фокус зібрав три актуальні 4K-моделі з хорошими відгуками, які пропонують найкращий баланс технологій, смартфункцій і ціни на поточний момент.

LG 75QNED80A6A

Ця модель базується на фірмовій технології QNED, яка об'єднує найкращі напрацювання бренду для досягнення широкого колірного охоплення. В основі лежить матриця з підсвічуванням Edge LED і алгоритмами локального затемнення, що дає змогу домогтися глибокого опрацювання деталей у тінях. За оброблення зображення відповідає потужний процесор alpha 7 AI Gen8, який використовує штучний інтелект для масштабування контенту низької роздільної здатності до 4K, роблячи його чітким і деталізованим. Технологія Dynamic QNED Color замінює звичні квантові точки, забезпечуючи високу точність передавання кольору, а підтримка режиму Filmmaker Mode дає змогу дивитися кіно без зайвої постобробки.

Телевізор LG 75QNED80A6A Фото: comfy.ua

Особливу увагу виробник приділив персоналізації та розумним функціям. Операційна система webOS 25 пропонує інструменти AI Picture Wizard і AI Sound Wizard, які аналізують мільйони варіантів налаштувань, щоб адаптувати картинку і звук під особисті переваги користувача. Система здатна розпізнавати голос конкретної людини через AI Voice ID і пропонувати контент на основі його історії переглядів. Важлива перевага — програма webOS Re:New, що гарантує оновлення ПЗ протягом п'яти років. Звукова система потужністю 20 Вт підтримує синхронізацію із саундбарами через WOW Orchestra, а для геймерів передбачена підтримка змінної частоти оновлення VRR.

Ціна в Україні: 69 999 грн

Hisense MiniLED 75" 75E8Q

Телевізор від Hisense виділяється передовим підсвічуванням Mini-LED у поєднанні з матрицею типу ADS. Таке рішення забезпечує високу пікову яскравість і відмінний контроль контрасту завдяки безлічі зон затемнення. Ця модель пропонує нативну частоту оновлення 144 Гц, що робить її ідеальним вибором для власників сучасних ігрових консолей і потужних ПК. Геймери оцінять режим Game Mode PRO, підтримку технологій AMD FreeSync Premium і роз'єми HDMI 2.1 для передавання сигналу без затримок.

Телевізор Hisense MiniLED 75" 75E8Q Фото: rozetka.com.ua

Пристрій працює під управлінням швидкої операційної системи VIDAA U8.5 і підтримує всі актуальні формати HDR, включно з Dolby Vision IQ і HDR10+ Adaptive. Технологія QLED Colour разом із процесором Hi-View AI Engine дає змогу відображати понад мільярд відтінків. Аудіосистема тут реалізована у форматі 2.1: крім стандартних динаміків, у корпус вбудовано сабвуфер на 20 Вт, що забезпечує глибокі баси та загальну потужність звуку 40 Вт без необхідності купівлі зовнішньої акустики.

Ціна в Україні: 57 999 грн

Samsung QE75Q7FAAUXUA

Найдоступніший варіант у добірці пропонує преміальні функції екосистеми та тривалу підтримку програмного забезпечення. 75-дюймова панель використовує технологію квантових точок Quantum Dot, що забезпечує 100% колірне охоплення. Унікальною особливістю моделі стала сертифікація PANTONE, що гарантує точне відтворення понад двох тисяч кольорів і сотні відтінків шкіри. За обробку сигналу відповідає процесор Q4 AI з двадцятьма нейромережами, який ефективно масштабує зображення і покращує глибину сцени.

Телевізор Samsung QE75Q7FAAUXUA Фото: comfy.ua

Телевізор працює на свіжій операційній системі Tizen з інтерфейсом One UI. Виробник обіцяє підтримку оновлень ОС протягом семи років. Пристрій глибоко інтегрований у систему розумного будинку Samsung через хаб SmartThings, даючи змогу керувати ґаджетами і переглядати 3D-карту будинку прямо на екрані. Звукова система підтримує технологію OTS Lite, де звук слідує за об'єктом на екрані, і функцію Q-Symphony для синхронної роботи із саундбаром. У комплекті поставляється екологічний пульт SolarCell Remote на сонячній батареї. Незважаючи на стандартну частоту оновлення 50 Гц, технологія Motion Xcelerator забезпечує плавність динамічних сцен.

Ціна в Україні: 49 999 грн

Раніше повідомлялося про найкращі mini LED телевізори 2025. Технологія Mini LED у ТВ-сегменті вже не настільки дорога, як раніше. У 2025 році виробники почали масово впроваджувати багатозонне підсвічування в доступні моделі, пропонуючи хорошу альтернативу преміальним OLED-матрицям.