Вместо солнца и ветра: Финляндия добывает огромное количество энергии с помощью интернета

В Финляндии строят крупнейший в мире центр обработки данных с системой сбора отработанного тепла, который позволит обогревать около 100 000 человек.

Таким образом страна превращает отходы от работы интернета в полезный ресурс. Подробности раскрыло издание Ecoportal.

Финский кластер центров обработки данных Microsoft обслуживает города Эспоо, Кауниайнен и Киркконумми. Американская корпорация в партнерстве с компанией Fortum возглавляет создание крупнейшего в мире центра обработки данных с использованием отработанного тепла.

Инженеры ожидают, что после ввода в эксплуатацию новый центр обработки данных будет обеспечивать теплом 40% региона. Благодаря ему выбросы углекислого газа сократятся на 400 000 тонн. В городах до 100 000 домов могут обогреваться за счет отработанного тепла, снижая стоимость отопления.

Интернет-серверы работают круглосуточно, поэтому стабильно вырабатывают тепло. Если Microsoft сама может обеспечить теплом 100 000 домохозяйств, то количество тепловой энергии, которая обычно тратится впустую, очень большое.

Google также следует этому примеру. Центр обработки данных в Хамине работает с 2009 года и в этом году, благодаря партнерству с компанией Haminan Energia, поставляет отработанное тепло в местную районную систему. Таким образом, Финляндия зависит от цифровой экономики в вопросах отопления домов.

В городе Мянтсаля дата-центр мощностью 75 мегаватт также передает тепло в местную систему отопления, поэтому местным жителям легче пережить зимы, которые длятся около полугода. Объект обогревает примерно две трети домов. В Финляндии работает система централизованного теплоснабжения, способная поглощать все избыточное тепло. Затем тепловые насосы используются для подачи электроэнергии по трубам в дома.

Некоторые политики в Финляндии уже задумываются, не приведет ли строительство новых центров обработки данных к росту спроса на электроэнергию в долгосрочной перспективе. В настоящее время ожидается, что к 2030 году спрос удвоится, поэтому повторное использование тепла не такое уж и полезное для экологии. Однако дата-центры все равно необходимо строить, и они будут выделять тепло.

Ранее писали, что в Финляндии запустили самую большую в мире батарею из песка, разработанную компанией Polar Night Energy. Установка мощностью 1 МВт и емкостью 100 МВтч расположена в городе Порнайнен.