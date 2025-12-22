Замість сонця і вітру: Фінляндія видобуває величезну кількість енергії за допомогою інтернету

У Фінляндії будують найбільший у світі центр обробки даних із системою збору відпрацьованого тепла, який дасть змогу обігрівати близько 100 000 осіб.

Таким чином країна перетворює відходи від роботи інтернету на корисний ресурс. Подробиці розкрило видання Ecoportal.

Фінський кластер центрів обробки даних Microsoft обслуговує міста Еспоо, Кауніайнен і Кіркконуммі. Американська корпорація в партнерстві з компанією Fortum очолює створення найбільшого у світі центру обробки даних з використанням відпрацьованого тепла.

Інженери очікують, що після введення в експлуатацію новий центр обробки даних забезпечуватиме теплом 40% регіону. Завдяки йому викиди вуглекислого газу скоротяться на 400 000 тонн. У містах до 100 000 будинків можуть обігріватися за рахунок відпрацьованого тепла, знижуючи вартість опалення.

Інтернет-сервери працюють цілодобово, тому стабільно виробляють тепло. Якщо Microsoft сама може забезпечити теплом 100 000 домогосподарств, то кількість теплової енергії, яка зазвичай витрачається даремно, дуже велика.

Google також наслідує цей приклад. Центр обробки даних у Хаміні працює з 2009 року і цього року, завдяки партнерству з компанією Haminan Energia, постачає відпрацьоване тепло в місцеву районну систему. Таким чином, Фінляндія залежить від цифрової економіки в питаннях опалення будинків.

У місті Мянтсаля дата-центр потужністю 75 мегаватів також передає тепло до місцевої системи опалення, тож місцевим жителям легше пережити зими, які тривають близько півроку. Об'єкт обігріває приблизно дві третини будинків. У Фінляндії працює система централізованого теплопостачання, здатна поглинати все надлишкове тепло. Потім теплові насоси використовуються для подачі електроенергії по трубах у будинки.

Деякі політики у Фінляндії вже замислюються, чи не призведе будівництво нових центрів обробки даних до зростання попиту на електроенергію в довгостроковій перспективі. Нині очікується, що до 2030 року попит подвоїться, тому повторне використання тепла не таке вже й корисне для екології. Однак дата-центри все одно необхідно будувати, і вони виділятимуть тепло.

Раніше писали, що у Фінляндії запустили найбільшу у світі батарею з піску, розроблену компанією Polar Night Energy. Установка потужністю 1 МВт і ємністю 100 МВтг розташована в місті Порнайнен.