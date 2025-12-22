Мощнее Galaxy S25 Ultra: топ-5 лучших флагманских смартфонов 2025 года (фото)

Несмотря на популярность Samsung Galaxy S25 Ultra, есть конкуренты, которые превосходят корейский флагман по чистой производительности и автономности.

Эксперты портала SlashGear составили список из пяти Android-смартфонов, которые обходят S25 Ultra по результатам тестирования в бенчмарках Geekbench и AnTuTu.

OnePlus 15

Этот смартфон выигрывает у Samsung в отношении батареи и зарядки. OnePlus 15 оснащен массивной АКБ на 7300 мАч (против 5000 мАч у S25 Ultra) и поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, устройство работает на новейшем чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, по данным NanoReview, обходит процессор предыдущего поколения (8 Elite) в одноядерных и многоядерных тестах. В бенчмарке AnTuTu OnePlus 15 набирает впечатляющие 3,69 млн баллов против 2,73 млн у Galaxy.

ZTE Nubia Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

ZTE Nubia Red Magic 11 Pro

Бескомпромиссный вариант для игр. Red Magic 11 Pro имеет жидкостное охлаждение. В сочетании с активным вентилятором это позволяет выжать максимум из процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Модель также получила батарею на 7500 мАч и сенсорные триггеры с частотой опроса 520 Гц, что недоступно владельцам Samsung. В рейтинге производительности AnTuTu этот смартфон сейчас занимает лидирующую позицию.

iQOO 15 Фото: Android Central

iQOO 15

Флагман от концерна BBK Electronics выделяется не только мощным чипом 8 Elite Gen 5, но и дисплеем — здесь используется панель M14 2K OLED от самой Samsung. Для геймеров предусмотрен специальный чип Q3, улучшающий графику, трассировку лучей и интерполяцию кадров. За охлаждение отвечает самая большая в истории бренда испарительная камера 8K VC. В тестах AnTuTu iQOO 15 набирает 3,77 млн баллов, демонстрируя значительный отрыв от S25 Ultra.

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro

Эта модель составила конкуренцию Samsung не только в мощности, но и в возможностях камеры, особенно при съемке видео. Vivo X300 Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9500, который в синтетических тестах показывает лучшие результаты, чем Snapdragon 8 Elite, установленный в S25 Ultra. Эксперты отмечают, что X300 Pro — это один из лучших камерофонов на рынке, который ощущается в руке так же премиально, как и iPhone 17 Pro Max.

OPPO Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

OPPO Find X9 Pro

Глобальная версия флагмана OPPO также базируется на чипе Dimensity 9500 и преодолевает планку в 3 миллиона баллов в AnTuTu. Смартфон оснащен набором камер, сопоставимым с Samsung (включая 200 Мп основной модуль и 50 Мп сверхширик), но выдает более насыщенные снимки. Главное преимущество модели — аккумулятор емкостью 7500 мАч, который позволяет устройству работать больше суток даже при активной нагрузке.

