Потужніший за Galaxy S25 Ultra: топ 5 найкращих флагманських смартфонів 2025 року (фото)

Незважаючи на популярність Samsung Galaxy S25 Ultra, є конкуренти, які перевершують корейський флагман за чистою продуктивністю та автономністю.

Експерти порталу SlashGear склали список із п'яти Android-смартфонів, які обходять S25 Ultra за результатами тестування в бенчмарках Geekbench і AnTuTu.

OnePlus 15

Цей смартфон виграє у Samsung щодо батареї та зарядки. OnePlus 15 оснащений масивною АКБ на 7300 мАг (проти 5000 мАг у S25 Ultra) і підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт. Крім того, пристрій працює на новітньому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5, який, за даними NanoReview, обходить процесор попереднього покоління (8 Elite) в одноядерних і багатоядерних тестах. У бенчмарку AnTuTu OnePlus 15 набирає вражаючі 3,69 млн балів проти 2,73 млн у Galaxy.

ZTE Nubia Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

ZTE Nubia Red Magic 11 Pro

Безкомпромісний варіант для ігор. Red Magic 11 Pro має рідинне охолодження. У поєднанні з активним вентилятором це дає змогу вичавити максимум із процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Модель також отримала батарею на 7500 мАг і сенсорні тригери з частотою опитування 520 Гц, що недоступно власникам Samsung. У рейтингу продуктивності AnTuTu цей смартфон зараз посідає лідируючу позицію.

iQOO 15 Фото: Android Central

iQOO 15

Флагман від концерну BBK Electronics виділяється не тільки потужним чіпом 8 Elite Gen 5, а й дисплеєм — тут використовується панель M14 2K OLED від самої Samsung. Для геймерів передбачено спеціальний чип Q3, що поліпшує графіку, трасування променів і інтерполяцію кадрів. За охолодження відповідає найбільша в історії бренду випарна камера 8K VC. У тестах AnTuTu iQOO 15 набирає 3,77 млн балів, демонструючи значний відрив від S25 Ultra.

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro

Ця модель склала конкуренцію Samsung не тільки в потужності, а й у можливостях камери, особливо при зйомці відео. Vivo X300 Pro працює на базі процесора MediaTek Dimensity 9500, який у синтетичних тестах показує кращі результати, ніж Snapdragon 8 Elite, встановлений у S25 Ultra. Експерти відзначають, що X300 Pro — це один із найкращих камерофонів на ринку, який відчувається в руці так само преміально, як і iPhone 17 Pro Max.

OPPO Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

OPPO Find X9 Pro

Глобальна версія флагмана OPPO також базується на чипі Dimensity 9500 і долає планку в 3 мільйони балів в AnTuTu. Смартфон оснащений набором камер, який можна порівняти з Samsung (включно з 200 Мп основним модулем і 50 Мп надшириком), але видає більш насичені знімки. Головна перевага моделі — акумулятор ємністю 7500 мАг, який дає змогу пристрою працювати більше доби навіть за активного навантаження.

