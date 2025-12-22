Samsung Galaxy A16 против Redmi Note 14: какой бюджетный смартфон лучше и почему (видео)

Блогер Snowball провел детальное тестирование двух популярных гаджетов недорогого сегмента.

В своих видео он сравнил пользовательский опыт от Redmi Note 14 и Samsung Galaxy A16, и выяснил, какой из смартфонов предлагает больше возможностей за свою цену. Результаты оказались неожиданными.

Xiaomi Redmi Note 14

Блогер был искренне удивлен комплектацией и характеристиками устройства. В коробке, помимо смартфона, нашлись чехол, кабель и даже кольцо-держатель, хотя блок зарядки отсутствовал. Смартфон сохранил разъем для наушников, слот для карт microSD и ИК-порт, что стало редкостью в 2025 году. Главным преимуществом модели назван 120-герцевый AMOLED-экран с пиковой яркостью 1800 нит, который остается читаемым даже на солнце.

Быстродействие смартфона на чипе MediaTek Helio G99 Ultra оказалось на удивление хорошим. Благодаря 6 ГБ оперативной памяти интерфейс прошивки HyperOS работает плавно, приложения открываются быстро, и лагов при скроллинге ленты соцсетей практически нет. Камера на 108 Мп также порадовала: в режиме полного разрешения она показала высокую детализацию, хотя цветопередача иногда выглядит плосковатой, а стабилизация видео доступна только в 1080p/30fps. Но с 60 кадрами в секунду можно тоже записывать ролики. Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном cрабатывает надежно.

Обзор Xiaomi Redmi Note 14

Из минусов блогер отметил обилие рекламы в системном ПО и множество предустановленных приложений, которые, впрочем, легко удаляются. В целом же это действительно неплохой смартфон, которую за свою стоимость не разочаровывает.

Samsung Galaxy A16

Опыт использования корейского бюджетника оказался гораздо более противоречивым. Внешне смартфон пытается подражать флагманам серии S с их дизайном камер, но спереди выдает свою цену устаревшим каплевидным вырезом и толстым "подбородком". Главным разочарованием стало отсутствие разъема для наушников, который был в предыдущих поколениях. Чтобы убирать его из аппарата начального уровня не было веских причин. Экран неплох — это 90-герцевая AMOLED-панель.

Главная проблема Samsung — производительность. Тестовая версия с 4 ГБ оперативной памяти работает медленно: заметны задержки при переключении камер, наборе текста и навигации по меню. Виброотклик блогер сравнил с жужжанием дешевой бритвы и сразу отключил. Камеры также уступают конкуренту: стабилизации нет совсем, из-за чего видео получается трясущимся, а сверхширокоугольный модуль снимает так плохо, что пользоваться им в принципе того не стоит. К тому же в телефоне отсутствует встроенная функция записи экрана.

Обзор Samsung Galaxy A16

Самым раздражающим элементом стал сканер отпечатков пальцев в кнопке питания: он расположен вровень с корпусом, его трудно нащупать, и он срабатывает с ошибками в 30% случаев. На это жалуются очень многие владельцы A16 в сети. Единственными плюсами устройства названы наличие NFC, хорошая автономность (несмотря на медленную зарядку 25 Вт) и обещание 6 лет обновлений безопасности, хотя с таким "железом" гаджет вряд ли доживет до конца этого срока с комфортной скоростью работы.

Итог сравнения

По мнению обозревателя Snowball, Redmi Note 14 ощущается как устройство классом выше благодаря плавной работе, лучшей комплектации и качественному экрану. Samsung Galaxy A16 проигрывает в скорости и удобстве эксплуатации, предлагая взамен лишь длительную поддержку софта, которая нивелируется слабой производительностью.

Цена Samsung Galaxy A16 в Украине: от 6599 грн

Цена Redmi Note 14 в Украине: от 6999 грн

