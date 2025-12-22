Samsung Galaxy A16 проти Redmi Note 14: який бюджетний смартфон кращий і чому (відео)

Блогер Snowball провів детальне тестування двох популярних гаджетів недорогого сегмента.

У своїх відео він порівняв користувацький досвід від Redmi Note 14 і Samsung Galaxy A16, і з'ясував, який зі смартфонів пропонує більше можливостей за свою ціну. Результати виявилися несподіваними.

Xiaomi Redmi Note 14

Блогер був щиро здивований комплектацією і характеристиками пристрою. У коробці, крім смартфона, знайшлися чохол, кабель і навіть кільце-тримач, хоча блок зарядки був відсутній. Смартфон зберіг роз'єм для навушників, слот для карт microSD та ІЧ-порт, що стало рідкістю у 2025 році. Головною перевагою моделі названо 120-герцевий AMOLED-екран з піковою яскравістю 1800 ніт, який залишається читабельним навіть на сонці.

Відео дня

Швидкодія смартфона на чипі MediaTek Helio G99 Ultra виявилася напрочуд хорошою. Завдяки 6 ГБ оперативної пам'яті інтерфейс прошивки HyperOS працює плавно, додатки відкриваються швидко, і лагів при скролінгу стрічки соцмереж практично немає. Камера на 108 Мп також порадувала: в режимі повної роздільної здатності вона показала високу деталізацію, хоча перенесення кольорів іноді виглядає плоским, а стабілізація відео доступна тільки в 1080p/30fps. Але з 60 кадрами на секунду можна теж записувати ролики. Оптичний сканер відбитків пальців під екраном спрацьовує надійно.

Огляд Xiaomi Redmi Note 14

З мінусів блогер відзначив велику кількість реклами в системному ПЗ і безліч встановлених додатків, які, втім, легко видаляються. Загалом же це дійсно непоганий смартфон, який за свою вартість не розчаровує.

Samsung Galaxy A16

Досвід використання корейського бюджетника виявився набагато суперечливішим. Зовні смартфон намагається наслідувати флагмани серії S з їхнім дизайном камер, але спереду видає свою ціну застарілим краплеподібним вирізом і товстим "підборіддям". Головним розчаруванням стала відсутність роз'єму для навушників, який був у попередніх поколіннях. Щоб прибирати його з апарату початкового рівня не було вагомих причин. Екран непоганий — це 90-герцева AMOLED-панель.

Головна проблема Samsung — продуктивність. Тестова версія з 4 ГБ оперативної пам'яті працює повільно: помітні затримки при перемиканні камер, наборі тексту і навігації по меню. Вібровідгук блогер порівняв із дзижчанням дешевої бритви й одразу відключив. Камери також поступаються конкуренту: стабілізації немає зовсім, через що відео виходить тремтячим, а надширококутний модуль знімає так погано, що користуватися ним у принципі того не варто. До того ж у телефоні відсутня вбудована функція запису екрана.

Огляд Samsung Galaxy A16

Найбільш дратівливим елементом став сканер відбитків пальців у кнопці живлення: він розташований врівень з корпусом, його важко намацати, і він спрацьовує з помилками в 30% випадків. На це скаржаться дуже багато власників A16 у мережі. Єдиними плюсами пристрою названі наявність NFC, хороша автономність (незважаючи на повільну зарядку 25 Вт) і обіцянка 6 років оновлень безпеки, хоча з таким "залізом" гаджет навряд чи доживе до кінця цього терміну з комфортною швидкістю роботи.

Підсумок порівняння

На думку оглядача Snowball, Redmi Note 14 відчувається як пристрій класом вище завдяки плавній роботі, кращій комплектації та якісному екрану. Samsung Galaxy A16 програє у швидкості та зручності експлуатації, пропонуючи натомість лише тривалу підтримку софту, яка нівелюється слабкою продуктивністю.

Ціна Samsung Galaxy A16 в Україні: від 6599 грн

Ціна Redmi Note 14 в Україні: від 6999 грн

Раніше повідомлялося, який смартфон подарувати на Різдво або Новий рік. Смартфони давно стали не розкішшю, а засобом першої необхідності. Рейтинг топ телефонів у подарунок допоможе визначитися з вибором у 2025 році.