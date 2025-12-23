Дорогой и неудобный: 5 смартфонов, которые стоит купить вместо нового OnePlus 15R

Недавно вышедший в продажу смартфон OnePlus 15R разочаровал некоторых покупателей, ведь на рынке есть несколько интересных моделей в той же ценовой категории.

Даже у самой OnePlus есть более привлекательные устройства. Издание Android Authority подобрало 5 смартфонов, которые стоит купить вместо OnePlus 15R.

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R получился во многом лучше, чем OnePlus 15R Фото: gizchina

Серия R от OnePlus обычно предлагала отличные варианты в сегменте флагманских смартфонов среднего и доступного ценового сегмента. Сейчас 15R нарушает эту тенденцию, а вот OnePlus 13R служит отличным примером выгодного соотношения цены и качества.

Одним из главных преимуществ OnePlus 15R является время автономной работы: батарея емкостью 7400 мАч легко выдерживает два с половиной дня от одной зарядки. У OnePlus 13R батарея меньше (6000 мАч), но она все еще обеспечивает около двух дней работы без подзарядки. 13R имеет ту же скорость проводной зарядки 55 Вт, что и 15R, и ни один из телефонов не поддерживает беспроводную зарядку, так что в этом плане покупатели ничего не теряют

OnePlus 15R превзошел 13R в тестах производительности, хотя на практике существенную разницу заметить сложно, ведь обе модели работают хорошо. В играх их возможности примерно равны.

В других областях OnePlus 13R даже превосходит новинку, обладая более качественной основной камерой и отдельной телеобъективной. У нее есть фирменный ползунок оповещений OnePlus, которую в OnePlus 15R заменили неудобной кнопкой для запуска искусственного интеллекта.

Самое главное отличие заключается в цене. OnePlus 13R, вышедший в 2024 году, в Украине стоит от 19 980, тогда как OnePlus 15R предлагают за 34 999 по предварительному заказу.

OnePlus 13

Смартфон OnePlus 13 был флагманом в 2024 году Фото: OnePlus

Прошлогодний флагман OnePlus 13 имеет рекомендованную розничную цену гораздо выше, чем OnePlus 15R, но многие магазины сейчас распродают его даже дешевле — от 23 300 грн.

Процессор Snapdragon 8 Elite в OnePlus 13 обеспечивает практически идентичную производительность, как и в 15R, но графический процессор немного мощнее. Камеры у OnePlus 13 значительно лучше, есть более быстрая зарядка мощностью 80 Вт и более приятный дизайн.

Из недостатков: частота обновления экрана 120 Гц вместо 150 Гц, что тоже неплохо даже для игр, и меньшая емкость аккумулятора (6000 мАч).

Samsung Galaxy S25 FE

Недорогие смартфоны Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Хороший телефон для тех, кому нужно длительное время автономной работы и некоторая производительность. Samsung Galaxy S25 FE использует программную оболочку One UI от Samsung, которая гораздо лучше гораздо лучше проработана и более функциональна, чем OxygenOS от OnePlus. Она получает семь лет обновлений ОС Android, превосходя четырехлетние обновления для 15R.

S25 FE обладает более тонким и легким корпусом, при сохраняя большой 6,7-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поэтому довольно удобен в использовании.

Чип Exynos 2400 от Samsung по производительности уступает Snapdragon 8 Gen 5 в 15R, но он все равно более чем справляется с большинством задач. Два дня Galaxy S25 FE вряд ли продержится, но на целый день его вполне хватит. Телефон заряжается довольно быстро благодаря проводной зарядке мощностью 45 Вт, беспроводная поддерживается.

Цены на Galaxy S25 FE в Украине стартуют от 24 200 грн, что значительно дешевле OnePlus 15R.

Nothing Phone 3

Этот телефон во многом ощущается как полная противоположность OnePlus 15R. Вместо огромной батареи и производительности Nothing Phone 3 делает ставку на уникальный дизайн и комфортное ПО. Nothing OS — это очень приятная оболочка Android по сравнению с OxygenOS.

Nothing Phone 3 имеет более быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, поддерживает беспроводную, а производитель гарантирует пять лет обновлений Android. В Украине телефон можно найти по цене от 28 000 грн.

Google Pixel 10

Смартфон Google Pixel 10 имеет много преимуществ перед другими брендами Фото: 01net.com

Альтернатива для тех, кому нужен телефон с хорошими камерами, надежным оборудованием и отличным программным обеспечением. Особое преимущество — 5-кратный телеобъектив, позволяющий приближать объекты так, как это невозможно с 15R.

Google Pixel 10 обладает приятным дизайном и компактным корпусом, который приятно держать в руке. На задней панели предусмотрены магниты для зарядки и других аксессуаров.

Смартфоны Pixel одними из первых получают обновления Android, да еще и обладают эксклюзивными функциями. Google гарантирует целых семь лет поддержки. Pixel 10 можно купить примерно за 28 000 грн.

Ранее писали, почему стоит купить OnePlus 15R в 2026 году. По мнению обозревателя Стивена Ракодии, это весьма достойный смартфон, предлагающий высокую производительность, качественный дисплей и выдающийся аккумулятор.