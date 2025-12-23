Дорогий і незручний: 5 смартфонів, які варто купити замість нового OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R, який нещодавно вийшов у продаж, розчарував деяких покупців, адже на ринку є кілька цікавих моделей у тій же ціновій категорії.

Навіть у самої OnePlus є більш привабливі пристрої. Видання Android Authority підібрало 5 смартфонів, які варто купити замість OnePlus 15R.

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R вийшов багато в чому кращим, ніж OnePlus 15R Фото: gizchina

Серія R від OnePlus зазвичай пропонувала чудові варіанти в сегменті флагманських смартфонів середнього і доступного цінового сегмента. Зараз 15R порушує цю тенденцію, а ось OnePlus 13R слугує чудовим прикладом вигідного співвідношення ціни та якості.

Однією з головних переваг OnePlus 15R є час автономної роботи: батарея ємністю 7400 мАг легко витримує два з половиною дні від однієї зарядки. У OnePlus 13R батарея менша (6000 мАг), але вона все ще забезпечує близько двох днів роботи без підзарядки. 13R має ту саму швидкість дротового заряджання 55 Вт, що й 15R, і жоден із телефонів не підтримує бездротового заряджання, тож у цьому плані покупці нічого не втрачають

OnePlus 15R перевершив 13R у тестах продуктивності, хоча на практиці суттєву різницю помітити складно, адже обидві моделі працюють добре. В іграх їхні можливості приблизно рівні.

В інших галузях OnePlus 13R навіть перевершує новинку, володіючи більш якісною основною камерою і окремою телеоб'єктивною. У неї є фірмовий повзунок сповіщень OnePlus, яку в OnePlus 15R замінили незручною кнопкою для запуску штучного інтелекту.

Найголовніша відмінність полягає в ціні. OnePlus 13R, що вийшов у 2024 році, в Україні коштує від 19 980, тоді як OnePlus 15R пропонують за 34 999 за попереднім замовленням.

OnePlus 13

Смартфон OnePlus 13 був флагманом у 2024 році Фото: OnePlus

Торішній флагман OnePlus 13 має рекомендовану роздрібну ціну набагато вищу, ніж OnePlus 15R, але багато магазинів зараз розпродають його навіть дешевше — від 23 300 грн.

Процесор Snapdragon 8 Elite в OnePlus 13 забезпечує практично ідентичну продуктивність, як і в 15R, але графічний процесор трохи потужніший. Камери в OnePlus 13 значно кращі, є швидша зарядка потужністю 80 Вт і приємніший дизайн.

З недоліків: частота оновлення екрана 120 Гц замість 150 Гц, що теж непогано навіть для ігор, і менша ємність акумулятора (6000 мАг).

Samsung Galaxy S25 FE

Недорогі смартфони Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

Хороший телефон для тих, кому потрібен тривалий час автономної роботи та деяка продуктивність. Samsung Galaxy S25 FE використовує програмну оболонку One UI від Samsung, яка набагато краще набагато краще опрацьована і більш функціональна, ніж OxygenOS від OnePlus. Вона отримує сім років оновлень ОС Android, перевершуючи чотирирічні оновлення для 15R.

S25 FE володіє більш тонким і легким корпусом, при зберігаючи великий 6,7-дюймовий AMOLED LTPO-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, тому досить зручний у використанні.

Чип Exynos 2400 від Samsung за продуктивністю поступається Snapdragon 8 Gen 5 в 15R, але він все одно більш ніж справляється з більшістю завдань. Два дні Galaxy S25 FE навряд чи протримається, але на цілий день його цілком вистачить. Телефон заряджається досить швидко завдяки дротовій зарядці потужністю 45 Вт, бездротова підтримується.

Ціни на Galaxy S25 FE в Україні стартують від 24 200 грн, що значно дешевше за OnePlus 15R.

Nothing Phone 3

Цей телефон багато в чому відчувається як повна протилежність OnePlus 15R. Замість величезної батареї і продуктивності Nothing Phone 3 робить ставку на унікальний дизайн і комфортне ПЗ. Nothing OS — це дуже приємна оболонка Android порівняно з OxygenOS.

Nothing Phone 3 має швидшу дротову зарядку потужністю 65 Вт, підтримує бездротову, а виробник гарантує п'ять років оновлень Android. В Україні телефон можна знайти за ціною від 28 000 грн.

Google Pixel 10

Смартфон Google Pixel 10 має багато переваг перед іншими брендами Фото: 01net.com

Альтернатива для тих, кому потрібен телефон з хорошими камерами, надійним обладнанням і відмінним програмним забезпеченням. Особлива перевага — 5-кратний телеоб'єктив, що дозволяє наближати об'єкти так, як це неможливо з 15R.

Google Pixel 10 має приємний дизайн і компактний корпус, який приємно тримати в руці. На задній панелі передбачені магніти для зарядки та інших аксесуарів.

Смартфони Pixel одними з перших отримують оновлення Android, та ще й мають ексклюзивні функції. Google гарантує цілих сім років підтримки. Pixel 10 можна купити приблизно за 28 000 грн.

Раніше писали, чому варто купити OnePlus 15R у 2026 році. На думку оглядача Стівена Ракодії, це вельми гідний смартфон, що пропонує високу продуктивність, якісний дисплей і видатний акумулятор.