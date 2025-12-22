Прорыв в сфере аккумуляторов: новая технологий изменит электромобили навсегда

Китайский разработчик твердотельных аккумуляторов WeLion New Energy заявил о лабораторном прорыве, который может изменить будущее электромобилей.

WeLion New Energy утверждает, что в ходе испытаний твердотельных аккумуляторов достигла энергетической плотности 824 Вт-ч на килограмм, что значительно превышает современные стандарты для аккумуляторов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, технология еще не готова к выходу на рынок, однако успешная лабораторная демонстрация выводит компанию на первое место в глобальной гонке за создание твердотельных аккумуляторов для электромобилей.

"Наши лабораторные испытания продемонстрировали, что твердотельные батареи имеют энергетическую плотность 824 Вт-ч/кг, и мы надеемся в долгосрочной перспективе преодолеть барьер в 1000 Вт-ч/кг", — сказал председатель WeLion Ю Хуйген во время недавнего выступления на китайском телевидении.

Авторы статьи отметили, что для электромобилей такая энергетическая плотность будет означать кардинальный скачок. Сегодня большинство литий-железных фосфатных батарей обеспечивают около 150-180 Вт-ч/кг. Даже передовые программы по твердотельным батареям обычно нацелены на 350-500 Вт-ч/кг. Поэтому батарея, приближающаяся к 1000 Вт-ч/кг, может обеспечить гораздо больший пробег.

WeLion уже имеет опыт поставки аккумуляторов для электромобилей. Однако, несмотря на технический прогресс, в компании признают, что внедрение новой технологии в батареи для электромобилей остается сложной задачей.

Самое большое препятствие заключается в стоимости. Твердые электролиты на основе сульфида требуют дорогих сырьевых материалов, что затрудняет широкое внедрение электромобилей в ближайшем будущем.

"Сначала эти аккумуляторы будут использоваться в сферах, где цена не имеет большого значения, а безопасность является важнейшим фактором", — пояснил Ю.

