Прорив у сфері акумуляторів: нова технологій змінить електромобілі назавжди

Китайський розробник твердотільних акумуляторів WeLion New Energy заявив про лабораторний прорив, який може змінити майбутнє електромобілів.

WeLion New Energy стверджує, що в ході випробувань твердотільних акумуляторів досягла енергетичної щільності 824 Вт·год на кілограм, що значно перевищує сучасні стандарти для акумуляторів. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, технологія ще не готова до виходу на ринок, однак успішна лабораторна демонстрація виводить компанію на перше місце в глобальній гонці за створення твердотільних акумуляторів для електромобілів.

"Наші лабораторні випробування продемонстрували, що твердотільні батареї мають енергетичну щільність 824 Вт·год/кг, і ми сподіваємося в довгостроковій перспективі подолати бар'єр у 1000 Вт·год/кг", — сказав голова WeLion Ю Хуйген під час недавнього виступу на китайському телебаченні.

Автори статті наголосили, що для електромобілів така енергетична щільність означатиме кардинальний стрибок. Сьогодні більшість літій-залізних фосфатних батарей забезпечують близько 150-180 Вт·год/кг. Навіть передові програми з твердотільних батарей зазвичай націлені на 350-500 Вт·год/кг. Тому батарея, що наближається до 1000 Вт·год/кг, може забезпечити набагато більший пробіг.

WeLion вже має досвід постачання акумуляторів для електромобілів. Однак, попри технічний прогрес, у компанії визнають, що впровадження нової технології в батареї для електромобілів залишається складним завданням.

Найбільша перешкода полягає у вартості. Тверді електроліти на основі сульфіду потребують дорогих сировинних матеріалів, що ускладнює широке впровадження електромобілів у найближчому майбутньому.

"Спочатку ці акумулятори будуть використовуватися у сферах, де ціна не має великого значення, а безпека є найважливішим фактором", — пояснив Ю.

