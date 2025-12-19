Прощавайте китайські акумулятори: у Європі створили першу власну натрієву батарею

Британська компанія Batri Ltd у партнерстві з Університетом Суонсі створила новий циліндричний натрій-іонний елемент, використовуючи матеріали британського виробництва.

Натрій-іонний елемент формату 18650 поєднує хімічні речовини, розроблені британською компанією Batri та Університетом Суонсі, включаючи композитний вуглець, отриманий з валлійського вугілля. Про це пише ESS News.

Як зазначають у виданні, це перший у Європі натрій-іонний елемент, виготовлений з повністю вітчизняних компонентів. Це важливе досягнення, враховуючи, що у світовому ланцюжку поставок акумуляторів сьогодні домінує Китай.

Головний технічний директор Batri Стівен Хьюз назвав нову розробку "стратегічною віхою", зазначивши, що "виробництво суверенних акумуляторів є життєздатним і вже відбувається тут, в Уельсі".

У Batri наголосили, що демонстраційна комірка знаменує собою початок ширшої програми розвитку, в рамках якої вже виробляється більше комірок, оскільки компанія розширює виробництво матеріалів та власні можливості з будівництва комірок у Великій Британії.

На наступному етапі партнером Batri стане компанія AceOn Group, яка інтегруватиме британські натрій-іонні елементи у змінні блоки та індивідуальні енергетичні системи.

"Прорив Batri у створенні акумуляторів 18650, розроблених у Великій Британії, підкріплений матеріалознавством світового класу в Суонсі, показує, що Велика Британія може бути лідером у розробці безпечних та надійних альтернатив свинцево-кислотним акумуляторам та літієвим акумуляторам початкового класу", – заявив гендиректор Batri Марк Томпсон.

