Російський газ не потрібен: як акумулятори змінили енергосистему цілої країни

Австралійські електромережі зазнають глибокої трансформації завдяки швидкому впровадженню акумуляторних накопичувачів енергії. Великі батареї зараз конкурують з газом у енергосистемі.

Акумулятори швидко перейшли від допоміжної до основної ролі завдяки збільшенню кількості відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни. Оскільки генерація таких систем нестабільна, для балансування енергомережі потрібні батареї, пише The Conversation.

Як зазначають у виданні, раніше влада Австралії передбачала, що газові електростанції залишатимуться необхідними для резервування або " підтримки " відновлюваних джерел енергії. Одна цю роботу все частіше виконують великомасштабні батареї.

Вдень акумулятори поглинають надлишки сонячної енергії та віддають її назад у мережу ввечері, коли споживання електроенергії досягає піку. Особливо розповсюджені такі системи у Західній Австралії, яка має власні окремі електромережі.

Відео дня

У Західній Австралії впроваджуються акумуляторні батареї з надзвичайною швидкістю. Протягом листопада відновлювані джерела енергії забезпечували 55% електроенергії до основної мережі даного регіону.

Австралійський оператор енергетичного ринку очікує, що до 2050 року Австралії знадобиться всього 14 ГВт потужностей газової енергетики. Газ перестане використовуватися з періодів пікового попиту на резерв для відновлюваних джерел енергії та зберігання енергії.

У листопаді Національний ринок електроенергії також досяг важливої ​​віхи, коли великі акумуляторні батареї вперше подали в мережу більше електроенергії, ніж пікові газові електростанції. Галузеві аналітики очікують, що протягом кількох років акумулятори стануть основним інструментом для підтримки відновлюваних джерел енергії в основній електромережі Австралії.

Наскільки реальна відмова від газу

Реальні застосування акумуляторів в Австралії та інших країнах показують, що акумулятори можуть виконувати роботу точніше та ефективніше, ніж електростанції, що працюють на викопному паливі. Питання зараз полягає в тому, як швидко можна змінити стандарти, щоб дозволити акумуляторам балансувати енергомережі у великих масштабах.

Важливо

Електромобілі заряджатимуться за хвилини: вчені наблизились до акумуляторів майбутнього

Зі зростанням обсягу акумуляторних батарей потреба в резервному газовому джерелі для мережі зменшуватиметься. Так, дорогі пікові газові електростанції вже витісняються в основній електромережі Австралії.

Застосування акумуляторів в Австралії та інших країнах показують, що вони можуть виконувати роботу точніше та ефективніше, ніж електростанції, що працюють на викопному паливі. Питання зараз полягає в тому, як швидко можна змінити стандарти, щоб дозволити батареям балансувати енергомережі у великих масштабах.

"В Австралії вугілля вже перебуває на межі зникнення. І в умовах найшвидшої енергетичної трансформації в історії людства штат Західна Австралія демонструє, що і газ також зникне і буде замінений", — вважають автори статті.

Нагадаємо, у Китаї запустили в комерційну експлуатацію найбільшу в країні систему накопичення енергії на літій-залізо-фосфатних батареях.

Фокус також повідомляв, що вчені перепрофілювали давно відомий фарбник індиго для використання у твердотільних акумуляторах.