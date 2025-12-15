Российский газ не нужен: как аккумуляторы изменили энергосистему целой страны

Австралийские электросети претерпевают глубокую трансформацию благодаря быстрому внедрению аккумуляторных накопителей энергии. Большие батареи сейчас конкурируют с газом в энергосистеме.

Аккумуляторы быстро перешли от вспомогательной к основной роли благодаря увеличению количества возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели и ветровые турбины. Поскольку генерация таких систем нестабильна, для балансировки энергосети нужны батареи, пишет The Conversation.

Как отмечают в издании, ранее власти Австралии предполагали, что газовые электростанции будут оставаться необходимыми для резервирования или "поддержки" возобновляемых источников энергии. Одна эту работу все чаще выполняют крупномасштабные батареи.

Днем аккумуляторы поглощают излишки солнечной энергии и отдают ее обратно в сеть вечером, когда потребление электроэнергии достигает пика. Особенно распространены такие системы в Западной Австралии, которая имеет собственные отдельные электросети.

В Западной Австралии внедряются аккумуляторные батареи с необычайной скоростью. В течение ноября возобновляемые источники энергии обеспечивали 55% электроэнергии к основной сети данного региона.

Австралийский оператор энергетического рынка ожидает, что к 2050 году Австралии понадобится всего 14 ГВт мощностей газовой энергетики. Газ перестанет использоваться с периодов пикового спроса в резерв для возобновляемых источников энергии и хранения энергии.

В ноябре Национальный рынок электроэнергии также достиг важной вехи, когда большие аккумуляторные батареи впервые подали в сеть больше электроэнергии, чем пиковые газовые электростанции. Отраслевые аналитики ожидают, что в течение нескольких лет аккумуляторы станут основным инструментом для поддержки возобновляемых источников энергии в основной электросети Австралии.

Насколько реален отказ от газа

Реальные применения аккумуляторов в Австралии и других странах показывают, что аккумуляторы могут выполнять работу точнее и эффективнее, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе. Вопрос сейчас заключается в том, как быстро можно изменить стандарты, чтобы позволить аккумуляторам балансировать энергосети в больших масштабах.

С ростом объема аккумуляторных батарей потребность в резервном газовом источнике для сети будет уменьшаться. Так, дорогие пиковые газовые электростанции уже вытесняются в основной электросети Австралии.

"В Австралии уголь уже находится на грани исчезновения. И в условиях самой быстрой энергетической трансформации в истории человечества штат Западная Австралия демонстрирует, что и газ также исчезнет и будет заменен", — считают авторы статьи.

