Прощайте китайские аккумуляторы: в Европе создали первую собственную натриевую батарею

Британская компания Batri Ltd в партнерстве с Университетом Суонси создала новый цилиндрический натрий-ионный элемент, используя материалы британского производства.

Натрий-ионный элемент формата 18650 сочетает химические вещества, разработанные британской компанией Batri и Университетом Суонси, включая композитный углерод, полученный из валлийского угля. Об этом пишет ESS News.

Как отмечают в издании, это первый в Европе натрий-ионный элемент, изготовленный из полностью отечественных компонентов. Это важное достижение, учитывая, что в мировой цепочке поставок аккумуляторов сегодня доминирует Китай.

Главный технический директор Batri Стивен Хьюз назвал новую разработку "стратегической вехой", отметив, что "производство суверенных аккумуляторов является жизнеспособным и уже происходит здесь, в Уэльсе".

Відео дня

В Batri отметили, что демонстрационная ячейка знаменует собой начало более широкой программы развития, в рамках которой уже производится больше ячеек, поскольку компания расширяет производство материалов и собственные возможности по строительству ячеек в Великобритании.

Важно

Российский газ не нужен: как аккумуляторы изменили энергосистему целой страны

На следующем этапе партнером Batri станет компания AceOn Group, которая будет интегрировать британские натрий-ионные элементы в сменные блоки и индивидуальные энергетические системы.

"Прорыв Batri в создании аккумуляторов 18650, разработанных в Великобритании, подкрепленный материаловедением мирового класса в Суонсе, показывает, что Великобритания может быть лидером в разработке безопасных и надежных альтернатив свинцово-кислотным аккумуляторам и литиевым аккумуляторам начального класса", — заявил гендиректор Batri Марк Томпсон.

Напомним, в Китае запустили в коммерческую эксплуатацию систему накопления энергии на литий-железо-фосфатных батареях.

Фокус также сообщал, что ученые создали первую в мире аккумуляторную систему на основе алюминиево-графитовых двуионных батарей.