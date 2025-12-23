Шумный и перегретый ноутбук легко исправить одним действием: вот скрытая настройка (фото)

Многие владельцы ноутбуков сталкиваются с ситуацией, когда устройство сильно шуметь даже при выполнении простых задач вроде веб-серфинга или работы с текстом. Часто причиной перегрева становятся не пыль или старая термопаста, а агрессивные настройки Windows по умолчанию, которые заставляют процессор работать на пределе без реальной необходимости.

Как сообщает MakeUseOf, проблему можно решить без установки сторонних программ или покупки охлаждающих подставок, просто изменив один параметр электропитания.

В чем суть проблемы

По умолчанию Windows часто устанавливает "максимальное состояние процессора" на 100%. Это означает, что система разрешает чипу разгоняться до пиковых частот, используя технологию Turbo Boost даже для мелких фоновых задач. В результате процессор потребляет больше энергии и мгновенно нагревается, заставляя вентиляторы вращаться на полную мощность. Эксперт обнаружил, что снижение этого порога всего на 1% — до 99% — отключает агрессивный буст частот. Этого достаточно, чтобы ноутбук стал значительно холоднее и тише, при этом падение производительности в повседневных задачах остается незаметным.

Настройки электропитания Windows Фото: makeuseof.com

Как настроить ноутбук за 5 минут

Для достижения результата эксперт рекомендует выполнить два действия: ограничить состояние процессора и выбрать сбалансированный режим питания.

Инструкция по ограничению процессора:

Откройте Панель управления на вашем компьютере. Перейдите в раздел Электропитание. Нажмите на ссылку Настройка схемы электропитания (Change Plan Settings) рядом с активным планом. Выберите пункт Изменить дополнительные параметры питания. В открывшемся окне найдите и разверните ветку Управление питанием процессора. Разверните пункт Максимальное состояние процессора. Измените значение с 100% на 99% (или 95% для работы от батареи). Нажмите Применить и ОК.

Инструкция по включению сбалансированного режима:

Откройте "Параметры" Windows и перейдите в раздел Система. Нажмите на Питание и батарея (Power & Battery). В меню "Режим питания" выберите Сбалансированный.

Результат и выводы

После применения этих настроек автор отметил колоссальную разницу: шум вентиляторов исчез, а корпус перестал перегреваться. При работе с браузером, документами и даже легкими ИИ-инструментами лагов замечено не было. Возвращать настройки на "максимум" имеет смысл только перед запуском тяжелых игр или рендерингом видео, где важен каждый процент мощности.

