Галасливий і перегрітий ноутбук легко виправити однією дією: ось приховане налаштування (фото)

Багато власників ноутбуків стикаються з ситуацією, коли пристрій сильно шумить навіть під час виконання простих завдань на кшталт веб-серфінгу або роботи з текстом. Часто причиною перегріву стають не пил або стара термопаста, а агресивні налаштування Windows за замовчуванням, які змушують процесор працювати на межі без реальної необхідності.

Як повідомляє MakeUseOf, проблему можна вирішити без встановлення сторонніх програм або купівлі охолоджувальних підставок, просто змінивши один параметр електроживлення.

У чому суть проблеми

За замовчуванням Windows часто встановлює "максимальний стан процесора" на 100%. Це означає, що система дозволяє чіпу розганятися до пікових частот, використовуючи технологію Turbo Boost навіть для дрібних фонових завдань. У результаті процесор споживає більше енергії і миттєво нагрівається, змушуючи вентилятори обертатися на повну потужність. Експерт виявив, що зниження цього порога всього на 1% — до 99% — відключає агресивний буст частот. Цього достатньо, щоб ноутбук став значно холоднішим і тихішим, при цьому падіння продуктивності в повсякденних завданнях залишається непомітним.

Відео дня

Налаштування електроживлення Windows Фото: makeuseof.com

Як налаштувати ноутбук за 5 хвилин

Для досягнення результату експерт рекомендує виконати дві дії: обмежити стан процесора і вибрати збалансований режим живлення.

Інструкція з обмеження процесора:

Відкрийте Панель керування на вашому комп'ютері. Перейдіть у розділ Електроживлення. Натисніть на посилання Налаштування схеми електроживлення (Change Plan Settings) поруч з активним планом. Виберіть пункт Змінити додаткові параметри живлення. У вікні, що відкрилося, знайдіть і розгорніть гілку Керування живленням процесора. Розгорніть пункт Максимальний стан процесора. Змініть значення з 100% на 99% (або 95% для роботи від батареї). Натисніть Застосувати та ОК.

Інструкція з увімкнення збалансованого режиму:

Відкрийте "Параметри" Windows і перейдіть у розділ Система. Натисніть на Живлення та батарея (Power & Battery). У меню "Режим живлення" виберіть Збалансований.

Результат і висновки

Після застосування цих налаштувань автор відзначив колосальну різницю: шум вентиляторів зник, а корпус перестав перегріватися. Під час роботи з браузером, документами і навіть легкими ШІ-інструментами лагів помічено не було. Повертати налаштування на "максимум" має сенс тільки перед запуском важких ігор або рендерингом відео, де важливий кожен відсоток потужності.

Раніше повідомлялося, як прокачати старий ноутбук щоб він "літав". Навіть безнадійно застарілий ноутбук, якому виповнилося 10 років, можна перетворити на пристойний пристрій для роботи та навчання. Є п'ять аспектів, яким варто приділити увагу.