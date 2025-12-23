Китайские середняки с батареями 6500 мАч: что умеют смартфоны серии Huawei Nova 15 (фото)

Huawei представила в Китае линейку смартфонов Nova 15. Новинки выделяются интересным дизайном, фирменными процессорами и емкими аккумуляторами.

Huawei Nova 15, 15 Pro и 15 Ultra позиционируются как среднебюджетные устройства с премиальными функциями, пишет GSMArena.

Huawei Nova 15 Ultra и Pro

Старшие модели серии оснащены идентичными 6,84-дюймовыми дисплеями LTPO OLED и с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Дисплеи защищены стеклом Kunlun Glass, а в верхней части расположился вырез для двойной селфи-камеры. Главное различие кроется в тыльных камерах: версия Ultra получила три 50-мегапиксельных сенсора RYYB, включая основной модуль с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0) и телефото-перископ с 3,7-кратным зумом. Модель Pro довольствуется основным датчиком на 50 Мп с фиксированной диафрагмой, 12-мегапиксельным телевиком и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп.

Відео дня

Huawei Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra Фото: Huawei

Оба смартфона построены на новом чипсете Kirin 9010S, который обеспечивает прирост производительности на 18% по сравнению с предшественниками, и поддерживают спутниковую связь. Корпуса защищены от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69. Впечатляет и автономность: аппараты укомплектованы кремний-углеродными АКБ емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт, при этом Ultra получил и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Начальная цена Nova 15 Pro на местном рынке — 496 долларов, Nova 15 Ultra — 596 долларов.

Huawei Nova 15 Фото: Huawei

Huawei Nova 15

Базовая модель серии предлагает 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и вырезом под единственную фронтальную камеру. Внутри установлен процессор Kirin 8020, который, по заявлению производителя, на 42% мощнее чипа прошлого поколения. Набор камер содержит главный модуль на 50 Мп и телеобъектив на 12 Мп. Смартфон получил поддержку спутниковой связи, защиту корпуса по стандарту IP65 и внушительный аккумулятор на 6000 мАч со 100-ваттной зарядкой.

Стартовая цена Huawei Nova 15 в Китае — 383 доллара.

Ранее сообщалось, что эти бюджетные смартфоны порадуют камерами в 2026 году. Смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy A37 получат значительные обновления аппаратного обеспечения камеры, по сравнению с их предшественниками.