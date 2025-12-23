Китайські середняки з батареями 6500 мАг: що вміють смартфони серії Huawei Nova 15 (фото)

Huawei представила в Китаї лінійку смартфонів Nova 15. Новинки виділяються цікавим дизайном, фірмовими процесорами і ємними акумуляторами.

Huawei Nova 15, 15 Pro і 15 Ultra позиціонуються як середньобюджетні пристрої з преміальними функціями, пише GSMArena.

Huawei Nova 15 Ultra і Pro

Старші моделі серії оснащені ідентичними 6,84-дюймовими дисплеями LTPO OLED і з динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю 4000 ніт. Дисплеї захищені склом Kunlun Glass, а у верхній частині розташувався виріз для подвійної селфі-камери. Головна відмінність криється в тильних камерах: версія Ultra отримала три 50-мегапіксельні сенсори RYYB, включно з основним модулем зі змінною діафрагмою (f/1.4-f/4.0) і телефото-перископом з 3,7-кратним зумом. Модель Pro задовольняється основним датчиком на 50 Мп з фіксованою діафрагмою, 12-мегапіксельним телевіком і надширококутним модулем на 13 Мп.

Huawei Nova 15 Pro і Nova 15 Ultra Фото: Huawei

Обидва смартфони побудовані на новому чипсеті Kirin 9010S, який забезпечує приріст продуктивності на 18% порівняно з попередниками, і підтримують супутниковий зв'язок. Корпуси захищені від води і пилу за максимальними стандартами IP68 і IP69. Вражає і автономність: апарати укомплектовані кремній-вуглецевими АКБ ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки на 100 Вт, при цьому Ultra отримав і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Початкова ціна Nova 15 Pro на місцевому ринку — 496 доларів, Nova 15 Ultra — 596 доларів.

Huawei Nova 15 Фото: Huawei

Huawei Nova 15

Базова модель серії пропонує 6,7-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і вирізом під єдину фронтальну камеру. Усередині встановлено процесор Kirin 8020, який, за заявою виробника, на 42% потужніший за чип минулого покоління. Набір камер містить головний модуль на 50 Мп і телеоб'єктив на 12 Мп. Смартфон отримав підтримку супутникового зв'язку, захист корпусу за стандартом IP65 і значний акумулятор на 6000 мАг зі 100-ватною зарядкою.

Стартова ціна Huawei Nova 15 у Китаї — 383 долари.

