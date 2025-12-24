5 вещей, которые следует учитывать при покупке телевизоров в 2026 году: советы экспертов

Как правильно выбрать телевизор и не прогадать, что следует учесть при его покупке — об этом рассказали эксперты BGR.

Если пришло время заменить телевизор, важно знать и понимать основные факторы при покупке новинки. Обладая всей необходимой информацией, вы сможете выбрать идеальный вариант для любых целей, пишет bgr.com.

Физические размеры и расстояние до сидений

Первое и самое важное, что следует учитывать при покупке телевизора для любой комнаты, — это его фактический размер. В зависимости от имеющегося пространства, большой телевизор может не поместиться в комнате, куда вы хотите его поставить, а меньший может не подойти. Найдите в интернете информацию о размерах нужной вам модели, затем возьмите рулетку и измерьте расстояние до пола, полки или любого другого места, куда вы хотите поставить устройство, чтобы убедиться, что оно поместится.

Помимо основных размеров, есть еще один фактор, который необходимо учитывать: насколько близко вы планируете сидеть к телевизору и угол обзора. Даже если вы сможете разместить огромную ТВ-панель в гостиной, если сама комната не очень большая, вам придется сидеть прямо перед ней. В зависимости от типа дисплея телевизора изображение может быть нечетким, если вы смотрите на экран под острым углом. Если есть возможность, попробуйте сделать отметку на телевизоре перед своим сиденьем, а затем сядьте, чтобы убедиться, что вы находитесь в оптимальном положении для просмотра, когда вы смотрите прямо на экран.

Телевизор на подставке Фото: uk.pcmag.com

Безопасность креплений и подставок

Плоский экран не может стоять самостоятельно; ему либо нужна подставка, чтобы поставить его на пол или полку, либо его нужно крепить непосредственно к стене.

В зависимости от модели, она должна поставляться в комплекте либо с простой подставкой, которую можно прикрутить, либо с монтажными пластинами, которые можно прикрепить к стене. Конечно, это при условии, что вы покупаете совершенно новый телевизор. Если вы выбираете подержанную модель, она может поставляться без подставки, поэтому вам придется покупать ее отдельно. При выборе подставки, а также места для телевизора, тщательно подумайте о весе устройства. Если у вас большой, тяжелый телевизор, простая тонкая подставка может оказаться недостаточно надежной, что увеличивает риск опрокидывания. То же самое относится и к креплению на стену — при использовании слабых кронштейнов существует риск, что телевизор может упасть. Убедитесь, что вы знаете, сколько весит выбранная ТВ-панель, и если вы покупаете отдельную подставку или крепление, на какой вес они рассчитаны.

Телевизор в большой гостиной Фото: Hisense

Разница между типами дисплеев

Телевизоры имеют несколько различных типов дисплеев. В целом, они делятся на две категории: ЖК/LED и OLED. Как правило, OLED-дисплеи более дорогие, LED — хороший экономичный вариант.

LED-панели очень яркие и противобликовые, что хорошо для светлых комнат, хотя их цветовой контраст не такой глубокий, поэтому некоторые изображения могут выглядеть немного приглушенными. Кроме того, они, как правило, становятся размытыми под определенными, более резкими углами обзора.

OLED-дисплеи имеют гораздо более насыщенный контраст с более глубокими оттенками черного, более точную цветопередачу, более широкие углы обзора и более быстрое время отклика, что уменьшает неприятное размытие изображения.

Телевизор в интерьере Фото: Hisense

Разрешение и возможности HDR

Разрешение — это количество пикселей на экране телевизора. Большее количество пикселей означает более четкое и ясное изображение. Тысячи пикселей обеспечат максимально яркое изображение, но, очевидно, за эти пиксели придется доплатить. Современные стандарты разрешения обычно варьируются от 720p (1280x720 пикселей) до 8K (7680x4320 пикселей). Телевизоры могут иметь как меньшее, так и большее разрешение, что немного разнообразит ценовые категории. Для повседневного просмотра вполне подойдет что-то среднее, например, 1080p или 4K.

Также следует обратить внимание на функцию расширенного динамического диапажа (HDR). HDR позволяет телевизору изменять контрастность, яркость и другие подобные настройки на лету, чтобы действительно подчеркнуть то, на что вы смотрите, создавая более яркие, динамичные цвета, черные и белые тона. Некоторые более простые телевизоры могут заявлять о наличии функции HDR, но эти заявления могут быть преувеличены. Многие функции HDR имеют определенное название, например, Dolby Vision, поэтому, если вы знаете, какой тип HDR доступен, проведите небольшое исследование в интернете, чтобы убедиться, что это действительно так.

Телевизор на кронштейнах Фото: Vizio

Операционные системы Smart TV

Если вы покупаете "простой" телевизор или планируете использовать его только для подключения внешних устройств, таких как кабельная приставка, игровая консоль или стриминговый стик, вам не нужно слишком задумываться о том, какая операционная система на нем установлена. Однако, если вы планируете использовать эти приложения и сервисы, убедитесь, что вы знаете, какая операционная система будет установлена ​​на вашем телевизоре.

Различные платформы Smart TV, такие как Fire TV, Roku TV, Apple TV или Google TV от разных производителей, таких как LG, Sony или Samsung, имеют разные функции, возможности и ограничения. Например, Fire TV работают на Android, поэтому вы можете устанавливать на них собственные приложения, чего не может сделать ни одна другая платформа. Или, если вы раньше пользовались стриминговым плеером Roku, вы можете войти в свою учетную запись Roku на телевизоре Roku и сразу же получить доступ ко всем своим приложениям и настройкам. Некоторые платформы могут иметь эксклюзивные приложения, к которым другие платформы не имеют доступа, за исключением основных мультиплатформенных сервисов, таких как Netflix или YouTube.

Просто убедитесь, что вы знаете, чего хотите от смарт-телевизора, прежде чем покупать его, потому что вы не сможете изменить его операционную систему позже, если она вам не понравится.

