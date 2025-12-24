5 речей, на які слід зважати під час купівлі телевізорів у 2026 році: поради експертів

Як правильно вибрати телевізор і не помилитися, що слід врахувати під час його купівлі — про це розповіли експерти BGR.

Якщо настав час замінити телевізор, важливо знати і розуміти основні фактори під час купівлі новинки. Володіючи всією необхідною інформацією, ви зможете вибрати ідеальний варіант для будь-яких цілей, пише bgr.com.

Фізичні розміри та відстань до сидінь

Перше і найважливіше, що слід враховувати під час купівлі телевізора для будь-якої кімнати, — це його фактичний розмір. Залежно від наявного простору, великий телевізор може не поміститися в кімнаті, куди ви хочете його поставити, а менший може не підійти. Знайдіть в інтернеті інформацію про розміри потрібної вам моделі, потім візьміть рулетку і виміряйте відстань до підлоги, полиці або будь-якого іншого місця, куди ви хочете поставити пристрій, щоб переконатися, що він поміститься.

Крім основних розмірів, є ще один фактор, який необхідно враховувати: наскільки близько ви плануєте сидіти до телевізора і кут огляду. Навіть якщо ви зможете розмістити величезну ТВ-панель у вітальні, якщо сама кімната не дуже велика, вам доведеться сидіти прямо перед нею. Залежно від типу дисплея телевізора зображення може бути нечітким, якщо ви дивитеся на екран під гострим кутом. Якщо є можливість, спробуйте зробити позначку на телевізорі перед своїм сидінням, а потім сядьте, щоб переконатися, що ви перебуваєте в оптимальному положенні для перегляду, коли ви дивитеся прямо на екран.

Телевізор на підставці Фото: uk.pcmag.com

Безпека кріплень і підставок

Плоский екран не може стояти самостійно; йому або потрібна підставка, щоб поставити його на підлогу або полицю, або його потрібно кріпити безпосередньо до стіни.

Залежно від моделі, вона повинна поставлятися в комплекті або з простою підставкою, яку можна прикрутити, або з монтажними пластинами, які можна прикріпити до стіни. Звичайно, це за умови, що ви купуєте абсолютно новий телевізор. Якщо ви обираєте вживану модель, вона може постачатися без підставки, тому вам доведеться купувати її окремо. Під час вибору підставки, а також місця для телевізора, ретельно подумайте про вагу пристрою. Якщо у вас великий, важкий телевізор, проста тонка підставка може виявитися недостатньо надійною, що збільшує ризик перекидання. Те ж саме стосується і кріплення на стіну — при використанні слабких кронштейнів існує ризик, що телевізор може впасти. Переконайтеся, що ви знаєте, скільки важить обрана ТВ-панель, і якщо ви купуєте окрему підставку або кріплення, на яку вагу вони розраховані.

Телевізор у великій вітальні Фото: Hisense

Різниця між типами дисплеїв

Телевізори мають кілька різних типів дисплеїв. Загалом, вони поділяються на дві категорії: РК/LED і OLED. Як правило, OLED-дисплеї дорожчі, LED — хороший економічний варіант.

LED-панелі дуже яскраві та антивідблискові, що добре для світлих кімнат, хоча їхній колірний контраст не такий глибокий, тому деякі зображення можуть виглядати трохи приглушеними. Крім того, вони, як правило, стають розмитими під певними, більш різкими кутами огляду.

OLED-дисплеї мають набагато більш насичений контраст із глибшими відтінками чорного, більш точну передачу кольору, ширші кути огляду та швидший час відгуку, що зменшує неприємне розмиття зображення.

Телевізор в інтер'єрі Фото: Hisense

Роздільна здатність і можливості HDR

Роздільна здатність — це кількість пікселів на екрані телевізора. Більша кількість пікселів означає чіткіше і ясніше зображення. Тисячі пікселів забезпечать максимально яскраве зображення, але, очевидно, за ці пікселі доведеться доплатити. Сучасні стандарти роздільної здатності зазвичай варіюються від 720p (1280x720 пікселів) до 8K (7680x4320 пікселів). Телевізори можуть мати як меншу, так і більшу роздільну здатність, що трохи урізноманітнює цінові категорії. Для повсякденного перегляду цілком підійде щось середнє, наприклад, 1080p або 4K.

Також слід звернути увагу на функцію розширеного динамічного діапазону (HDR). HDR дає змогу телевізору змінювати контрастність, яскравість та інші подібні налаштування на льоту, щоб справді підкреслити те, на що ви дивитеся, створюючи яскравіші, динамічніші кольори, чорні та білі тони. Деякі простіші телевізори можуть заявляти про наявність функції HDR, але ці заяви можуть бути перебільшені. Багато функцій HDR мають певну назву, наприклад, Dolby Vision, тому, якщо ви знаєте, який тип HDR доступний, проведіть невелике дослідження в інтернеті, щоб переконатися, що це дійсно так.

Телевізор на кронштейнах Фото: Vizio

Операційні системи Smart TV

Якщо ви купуєте "простий" телевізор або плануєте використовувати його тільки для під'єднання зовнішніх пристроїв, як-от кабельна приставка, ігрова консоль або стримінговий стік, вам не потрібно надто замислюватися про те, яка операційна система на ньому встановлена. Однак, якщо ви плануєте використовувати ці програми та сервіси, переконайтеся, що ви знаєте, яка операційна система буде встановлена на вашому телевізорі.

Різні платформи Smart TV, такі як Fire TV, Roku TV, Apple TV або Google TV від різних виробників, як-от LG, Sony або Samsung, мають різні функції, можливості та обмеження. Наприклад, Fire TV працюють на Android, тому ви можете встановлювати на них власні додатки, чого не може зробити жодна інша платформа. Або, якщо ви раніше користувалися стрімінговим плеєром Roku, ви можете увійти у свій обліковий запис Roku на телевізорі Roku і одразу ж отримати доступ до всіх своїх додатків і налаштувань. Деякі платформи можуть мати ексклюзивні додатки, до яких інші платформи не мають доступу, за винятком основних мультиплатформових сервісів, таких як Netflix або YouTube.

Просто переконайтеся, що ви знаєте, чого хочете від смарт-телевізора, перш ніж купувати його, тому що ви не зможете змінити його операційну систему пізніше, якщо вона вам не сподобається.

