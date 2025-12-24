Платите за быстрый интернет, но он не "летает": вот, что надо сделать с Wi-Fi роутером

Если вы платите за быстрый интернет, но Wi-Fi все равно работает медленно, проблема может быть в роутере, а не в интернет-провайдере.

Во многих домах интернет-модем получает обещанную скорость от провайдера, но теряет эффективность при распределении Wi-Fi, поскольку устройство является однодиапазонной моделью, работающей исключительно на частоте 2,4 ГГц, однако єто можно исправить, пишет bgr.com.

В течение многих лет однодиапазонная технология 2,4 ГГц служила отраслевым стандартом для Wi-Fi, но стала недостаточной для современных требований. Все больше подключенных устройств, потоковая передача 4K и онлайн-игр предъявляют требования к пропускной способности и стабильности, превышающие возможности старого оборудования. Использование такого роутера может привести к тому, что весь потенциал интернет-тарифа будет исчерпан, а вся домашняя сеть будет работать медленно.

Решение проблемы несложно, но зачастую требует обновления оборудования. Замена старого оборудования на двухдиапазонный роутер (или даже современную модель Wi-Fi 6 или 7) — это самый быстрый способ увеличить скорость интернета во всем доме.

Как роутеры 2,4 ГГц ограничивают скорость Wi-Fi-соединения

Диапазон 2,4 ГГц еще не "умер", поскольку такие гаджеты, как Bluetooth-колонки, используют его. Но использование однодиапазонного роутера во всем доме может создать серьезное узкое место в скорости Wi-Fi. Даже если на коробке обещают высокую скорость, реальность редко соответствует рекламе. Из-за устаревших протоколов безопасности и перегрузки сигнала эти устройства с трудом справляются с беспроводной передачей данных со скоростью выше 100 Мбит/с.

В итоге получаем соединение, которое быстро передается по Ethernet-кабелю, но замедляется, как только вы переключаетесь на Wi-Fi. В дополнение к ограничениям производительности, связанным с использованием исключительно 2,4 ГГц роутера, перегрузка сети создает еще одну проблему. Соседние сети и другие электронные устройства конкурируют за этот диапазон, а это значит, что сигнал Wi-Fi напрямую конкурирует с различными локальными устройствами, потенциально еще больше ухудшая качество соединения.

На практике эта конкуренция проявляется в нестабильности: видео буферизуются или зависают, онлайн-игры работают с высоким пингом, а веб-страницы загружаются дольше. Следовательно, использование маршрутизаторов 2,4 ГГц, особенно в городах, гарантирует, что домашняя сеть будет работать ниже своей оптимальной пропускной способности, независимо от скорости тарифного плана.

Wi-Fi роутер

Как обновление до 5 ГГц решает проблемы с подключением

Не обязательно нужен Wi-Fi 6 или 7, чтобы увидеть улучшение качества соединения Wi-Fi, поскольку стандартный двухдиапазонный маршрутизатор часто справляется с этой задачей.

"Разблокировав диапазон 5 ГГц, который быстрее и менее загружен, чем 2,4 ГГц, вы получаете выделенную полосу для скорости интернета более 100 Мбит/с. Поскольку меньше соседей перегружают эту частоту, она гораздо лучше справляется с более тяжелыми загрузками", — пишут специалисты.

Переход на частоту 5 ГГц позволит Wi-Fi достичь той реальной скорости, за которую вы платите. Это создаст достаточную пропускную способность для одновременной работы таких задач, как потоковая передача UHD и 4K, а также соревновательные игры, устраняя проблемы, обычно возникающие в перегруженной домашней сети.

Если новый маршрутизатор также поддерживает Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, обновление может ощущаться еще более стабильным в домах с большим количеством подключенных устройств. Современные маршрутизаторы более плавно обрабатывают множество одновременных подключений, что уменьшает "пробку", образующуюся, когда все одновременно выходят в интернет.

