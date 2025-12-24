Платите за швидкий інтернет, але він не "літає": ось, що треба зробити з Wi-Fi роутером

Якщо ви платите за швидкий інтернет, але Wi-Fi все одно працює повільно, проблема може бути в роутері, а не в інтернет-провайдері.

У багатьох будинках інтернет-модем отримує обіцяну швидкість від провайдера, але втрачає ефективність під час розподілу Wi-Fi, оскільки пристрій є однодіапазонною моделлю, що працює винятково на частоті 2,4 ГГц, проте це можна виправити, пише bgr.com.

Протягом багатьох років однодіапазонна технологія 2,4 ГГц служила галузевим стандартом для Wi-Fi, але стала недостатньою для сучасних вимог. Дедалі більше під'єднаних пристроїв, потокове передавання 4K і онлайн-ігор висувають вимоги до пропускної спроможності та стабільності, що перевищують можливості старого обладнання. Використання такого роутера може призвести до того, що весь потенціал інтернет-тарифу буде вичерпано, а вся домашня мережа працюватиме повільно.

Розв'язання проблеми нескладне, але часто вимагає оновлення обладнання. Заміна старого обладнання на дводіапазонний роутер (або навіть сучасну модель Wi-Fi 6 або 7) — це найшвидший спосіб збільшити швидкість інтернету в усьому будинку.

Як роутери 2,4 ГГц обмежують швидкість Wi-Fi-з'єднання

Діапазон 2,4 ГГц ще не "помер", оскільки такі гаджети, як Bluetooth-колонки, використовують його. Але використання однодіапазонного роутера в усьому будинку може створити серйозне вузьке місце у швидкості Wi-Fi. Навіть якщо на коробці обіцяють високу швидкість, реальність рідко відповідає рекламі. Через застарілі протоколи безпеки і перевантаження сигналу ці пристрої насилу справляються з бездротовою передачею даних зі швидкістю вище 100 Мбіт/с.

У підсумку отримуємо з'єднання, яке швидко передається по Ethernet-кабелю, але сповільнюється, щойно ви перемикаєтеся на Wi-Fi. На додаток до обмежень продуктивності, пов'язаних з використанням виключно 2,4 ГГц роутера, перевантаження мережі створює ще одну проблему. Сусідні мережі та інші електронні пристрої конкурують за цей діапазон, а це означає, що сигнал Wi-Fi безпосередньо конкурує з різними локальними пристроями, потенційно ще більше погіршуючи якість з'єднання.

На практиці ця конкуренція проявляється в нестабільності: відео буферизуються або зависають, онлайн-ігри працюють з високим пінгом, а веб-сторінки завантажуються довше. Отже, використання маршрутизаторів 2,4 ГГц, особливо в містах, гарантує, що домашня мережа працюватиме нижче за свою оптимальну пропускну здатність, незалежно від швидкості тарифного плану.

Як оновлення до 5 ГГц вирішує проблеми з підключенням

Не обов'язково потрібен Wi-Fi 6 або 7, щоб побачити поліпшення якості з'єднання Wi-Fi, оскільки стандартний дводіапазонний маршрутизатор часто справляється з цим завданням.

"Розблокувавши діапазон 5 ГГц, який швидший і менш завантажений, ніж 2,4 ГГц, ви отримуєте виділену смугу для швидкості інтернету понад 100 Мбіт/с. Оскільки менше сусідів перевантажують цю частоту, вона набагато краще справляється з більш важкими завантаженнями", — пишуть фахівці.

Перехід на частоту 5 ГГц дасть змогу Wi-Fi досягти тієї реальної швидкості, за яку ви платите. Це створить достатню пропускну здатність для одночасної роботи таких завдань, як потокове передавання UHD і 4K, а також змагальні ігри, усуваючи проблеми, що зазвичай виникають у перевантаженій домашній мережі.

Якщо новий маршрутизатор також підтримує Wi-Fi 6 або Wi-Fi 7, оновлення може відчуватися ще більш стабільним у будинках з великою кількістю підключених пристроїв. Сучасні маршрутизатори більш плавно обробляють безліч одночасних підключень, що зменшує "затор", який утворюється, коли всі одночасно виходять в інтернет.

Раніше ми писали про те, що роутери Wi-Fi небезпечні для людей. Дослідники з Німеччини виявили, що сигнали Wi-Fi можна використовувати для отримання зображень і розпізнавання людей майже з ідеальною точністю.