Роутери Wi-Fi небезпечні для людей: вчені зробили відкриття і попередили про загрозу

Дослідники з Німеччини виявили, що сигнали Wi-Fi можна використовувати для отримання зображень і розпізнавання людей майже з ідеальною точністю.

У майбутньому будь-яка людина, яка опинилася в зоні досяжності мережі Wi-Fi, може бути ідентифікована, навіть якщо в неї із собою немає смартфона або іншого гаджета, здатного до неї під'єднатися. Про це стало відомо виданню PC World.

Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе (KIT) виявили, що комерційно доступні Wi-Fi-роутери можуть розпізнавати та ідентифікувати окремих людей за зміною сигналу. Для цього достатньо, щоб інші пристрої поблизу були підключені до роутера.

Як пояснив професор Торстен Штруфе, поширення радіохвиль Wi-Fi можна використовувати для створення зображень усіх об'єктів, які перебувають поруч із роутером, включно з людьми. Це схоже з принципом роботи камер відеоспостереження, тільки замість світла використовуються радіохвилі.

Відео дня

Пристрої Wi-Fi взаємодіють один з одним, обмінюючись так званим зворотним зв'язком з формування променя (BFI). Ці сигнали зворотного зв'язку показують, як радіохвилі поширюються по приміщенню, і передаються в незашифрованому вигляді від підключених пристроїв до Wi-Fi-маршрутизатора.

Якщо людина переміщається через це "поле Wi-Fi", її тіло спричиняє вимірні зміни в сигналах Wi-Fi. Штучний інтелект може проаналізувати дані та зміни сигналу досить точно, щоб пов'язати їх із конкретною людиною майже з точністю майже 100%.

Учені провели експеримент, запросивши 197 осіб, і змогли точно розпізнати кожного учасника. Результат не залежав від ходи, ракурсу, наявності поруч предметів, таких як сумки і коробки.

Німецькі дослідники попереджають, що метод можуть використовувати для непомітного стеження за людьми як у громадських місцях, так і вдома чи на роботі. По суті, кожен маршрутизатор тепер можна сприймати як потенційний шпигунський пристрій. Особливо це небезпечно в авторитарних державах, де органи безпеки можуть використати цю технологію для ідентифікації протестувальників та інакодумців.

Команда закликає додати механізми захисту даних у майбутній стандарт Wi-Fi IEEE 802.11bf. Це єдиний спосіб запобігти зчитуванню сигналів зворотного зв'язку, таких як BFI, без шифрування.

Раніше вчені з Італії знайшли спосіб стежити за людьми за допомогою Wi-Fi. Система під назвою "WhoFi" створює унікальний біометричний ідентифікатор на основі того, як тіло взаємодіє з оточуючими сигналами, після чого зіставити їх з людьми і дізнатися з точністю до 95,5%.

А 2023 року група вчених навчилася бачити людей крізь стіни, використовуючи Wi-Fi. Система DensePose, оснащена штучним інтелектом, буквально малює фігури, орієнтуючись на спеціальні маркери.