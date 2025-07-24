Нова технологія може відстежити вас навіть без телефону: як це працює

Способи стеження за людьми стають дедалі витонченішими. Мережі Wi-Fi незабаром зможуть відстежувати людей, у яких навіть немає телефонів.

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Італійські дослідники розробили систему під назвою "WhoFi", повідомляє interestingengineering.com. Ця система може генерувати унікальний біометричний ідентифікатор на основі того, як тіло людини взаємодіє з навколишніми сигналами Wi-Fi,

Біометрія повітрям

Вчені стверджують, що їхня система може зіставляти людей з точністю до 95,5%, використовуючи загальнодоступний набір даних NTU-Fi.

Метод заснований на технології, відомій як інформація про стан каналу (CSI), — вона фіксує, як сигнали Wi-Fi змінюються під час проходження через фізичне середовище. Ідея в тому, що в міру поширення сигналу Wi-Fi його форма змінюється залежно від наявності та фізичних характеристик об'єктів і людей на шляху.

CSI включає дані як за амплітудою, так і за фазою електромагнітних передач.

За словами дослідників, ці зміни сигналу досить специфічні, щоб слугувати своєрідним цифровим відбитком пальця, особливо під час аналізу за допомогою глибокої нейронної мережі.

Новий погляд на стару інформацію

Концепція повторної ідентифікації, що пов'язує одну й ту саму людину з кількома точками спостереження, сама по собі не є новою. Вона широко використовується у відеоспостереженні, часто для відстеження одягу або фізичних характеристик. Але використання сигналів Wi-Fi відкриває нові переваги.

На відміну від візуальних систем, такі сигнали можуть працювати незалежно від умов освітленості, проходити крізь стіни і не захоплювати ідентифіковані зображення.

До того ж, технологія WhoFi взагалі не використовує телефони або носимі пристрої. Тіло людини саме по собі може створити досить чіткий малюнок у сигналах Wi-Fi, що дасть змогу провести повторну ідентифікацію.

Раніше стало відомо, що навіть домашній роутер може стежити за вами. Наприклад, він знає, що ви поруч, і вловлює навіть найнезначніші рухи, а людина, яка перебуває на вулиці, може зрозуміти, чи вдома ви, за рівнем перешкод у вашому Wi-Fi-сигналі.

Також повідомлялося, що ваш смартфон може шпигувати за вами. Зазвичай люди думають, що до збору даних "причетні" камера і мікрофон, але це не завжди працює саме так.