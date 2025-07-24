Новая технология может отследить вас даже без телефона: как это работает

Способы слежения за людьми становятся все более изощренными. Сети Wi-Fi вскоре смогут отслеживать людей, у которых даже нет телефонов.

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Итальянские исследователи разработала систему под названием «WhoFi», сообщает interestingengineering.com. Эта система может генерировать уникальный биометрический идентификатор на основе того, как тело человека взаимодействует с окружающими сигналами Wi-Fi,

Биометрия по воздуху

Ученые утверждают, что их система может сопоставлять людей с точностью до 95,5%, используя общедоступный набор данных NTU-Fi.

Метод основан на технологии, известной как информация о состоянии канала (CSI), – она фиксирует, как сигналы Wi-Fi изменяются при прохождении через физическую среду. Идея в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути.

CSI включает данные как по амплитуде, так и по фазе электромагнитных передач.

По словам исследователей, эти изменения сигнала достаточно специфичны, чтобы служить своего рода цифровым отпечатком пальца, особенно при анализе с помощью глубокой нейронной сети.

Новый взгляд на старую информацию

Концепция повторной идентификации, связывающая одного и того же человека с несколькими точками наблюдения, сама по себе не является новой. Она широко используется в видеонаблюдении, часто для отслеживания одежды или физических характеристик. Но использование сигналов Wi-Fi открывает новые преимущества.

В отличие от визуальных систем, такие сигналы могут работать независимо от условий освещенности, проходить сквозь стены и не захватывать идентифицируемые изображения.

К тому же, технология WhoFi вообще не использует телефоны или носимые устройства. Тело человека само по себе может создать достаточно четкий рисунок в сигналах Wi-Fi, что позволит провести повторную идентификацию.

Ранее стало известно, что даже домашний роутер может следить за вами. Например, он знает, что вы рядом, и улавливает даже самые незначительные движения, а человек, находящийся на улице, может понять, дома ли вы, по уровню помех в вашем Wi-Fi-сигнале.

Также сообщалось, что ваш смартфон может шпионить за вами. Обычно люди думают, что к сбору данных «причастны» камера и микрофон, но это не всегда работает именно так.