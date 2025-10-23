Роутеры Wi-Fi опасны для людей: ученые сделали открытие и предупредили об угрозе

Исследователи из Германии обнаружили, что сигналы Wi-Fi можно использовать для получения изображений и распознавания людей почти с идеальной точностью.

В будущем любой человек, который оказался в зоне досягаемости сети Wi-Fi, может быть идентифицирован даже если у него с собой нет смартфона или другого гаджета, способного к ней подключиться. Об этом стало известно изданию PC World.

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) обнаружили, что коммерчески доступные Wi-Fi-роутеры могут распознавать и идентифицировать отдельных людей по изменению сигнала. Для этого достаточно, чтобы другие устройства поблизости были подключены к роутеру.

Как объяснил профессор Торстен Штруфе, распространение радиоволн Wi-Fi можно использовать для создания изображений всех объектов, которые находятся рядом с роутером, включая людей. Это схоже с принципом работы камер видеонаблюдения, только вместо света используются радиоволны.

Відео дня

Устройства Wi-Fi взаимодействуют друг с другом, обмениваясь так называемой обратной связью по формированию луча (BFI). Эти сигналы обратной связи показывают, как радиоволны распространяются по помещению, и передаются в незашифрованном виде от подключенных устройств к Wi-Fi-маршрутизатору.

Если человек перемещается через это "поле Wi-Fi", его тело вызывает измеримые изменения в сигналах Wi-Fi. Искусственный интеллект может проанализировать данные и изменения сигнала достаточно точно, чтобы связать их с конкретным человеком почти с точностью почти 100%.

Ученые провели эксперимент, пригласив 197 человек, и смогли точно распознать каждого участника. Результат не зависел от походки, ракурса, наличия рядом предметов, таких как сумки и коробки.

Немецкие исследователи предупреждают, что метод могут использовать для незаметной слежки за людьми как в общественных местах, так и дома или на работе. По сути, каждый маршрутизатор теперь можно воспринимать как потенциальное шпионское устройство. Особенно это опасно в авторитарных государствах, где органы безопасности могут использовать эту технологию для идентификации протестующих и инакомыслящих.

Команда призывает добавить механизмы защиты данных в будущий стандарт Wi-Fi IEEE 802.11bf. Это единственный способ предотвратить считывание сигналов обратной связи, таких как BFI, без шифрования.

Ранее ученые из Италии нашли способ следить за людьми при помощи Wi-Fi. Система под названием "WhoFi" создает уникальный биометрический идентификатор на основе того, как тело взаимодействует с окружающими сигналами, после чего сопоставить их с людьми и узнать с точностью до 95,5%.

А в 2023 году группа ученых научилась видеть людей сквозь стены, используя Wi-Fi. Система DensePose, оснащенная искусственным интеллектом, буквально рисует фигуры, ориентируясь на специальные маркеры.