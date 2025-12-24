Google Карты незаметно возобновили работу закрытой функции как раз к зиме: это важно

Компания Google вернула в Google Maps информацию о лыжных трассах и подъемниках после того, как эта функция была закрыта в прошлом году.

Недовольные решением компании Google лыжники запустили как минимум одну петицию с просьбой вернуть эту функцию. Одну из них подписали почти 3000 человек, пишет bgr.com.

"Мы получили множество сообщений от людей, которым не хватало информации о лыжных трассах в Google Maps, поэтому мы возвращаем информацию о подъемниках и трассах этой зимой", — сообщил представитель Google изданию Powder. "Вы увидите актуальную информацию о лыжных трассах, начиная с популярных курортов Северной Америки и Европы".

Как ни странно, это противоречит объяснению, которое компания дала в октябре прошлого года, когда отключила эту функцию.

"Со временем мы обнаружили, что большинство пользователей не обращаются к Google Maps за подобной информацией, а предпочитают использовать карты непосредственно отдельных горнолыжных курортов, поскольку они считаются наиболее авторитетным источником этой информации", — сообщил менеджер по продуктам пользователю, который поинтересовался изменениями. "В результате мы занимаемся удалением этой информации из Карт, что вы, возможно, уже заметили".

Google добавила информацию о горнолыжных курортах в Google Maps в качестве эксперимента в 2013 году, но это не означает, что возрождение этой функции в 2025 году предложит исчерпывающую информацию о курортах по всему миру. Похоже, компания переработала эту функцию, пишет СМИ. Для обновления интерфейса отображения горнолыжных трасс Google использовала новые спутниковые снимки и карты горнолыжных курортов. Стоит также отметить, что функция может быть недоступна везде, где она была до того, как компания прекратила ее поддержку в прошлом году.

Паудер отмечает, что Google Maps может не отображать самую актуальную информацию обо всех поддерживаемых горнолыжных курортах.

Если Google Карты поддерживает курорт, куда вы направляетесь, вы увидите горнолыжные трассы, окрашенные сплошными синими, зелеными и черными линиями. Подъемники отображаются на карте пунктирными красными линиями. Хотя некоторым лыжникам могут больше нравиться физические и цифровые карты, предлагаемые курортами, наличие той же информации в Google Maps — это большое преимущество, особенно если вы уже используете приложение для навигации в других местах во время вождения и пеших прогулок.

