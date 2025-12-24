Xiaomi внезапно обновила старые популярные смартфоны: что это за модели (фото)

Владельцы старых смартфонов Xiaomi получили приятный сюрприз от производителя. Выпущено свежее обновление ПО для модели, официальная поддержка которой была прекращена более года назад.

Это редкое событие в отрасли, которое обычно указывает на необходимость устранения критических уязвимостей или серьезных проблем в работе устройства. Речь идет о некогда популярном флагмане Xiaomi Mi 11, пишет Gizmochina.

Что добавили в апдейте

Смартфон Xiaomi Mi 11, который находится в списке устройств с завершенным жизненным циклом (EOL), начал получать обновление фирменной оболочки HyperOS под номером OS2.0.6.0.UKBCNXM. Прошивка базируется на ОС Android 14. На данный момент эта сборка распространяется среди пользователей в Китае, но если исправленные ошибки касаются и глобальных версий, обновление может выйти и в других регионах.

Xiaomi Mi 11: флагманский смартфон 2021 года выпуска Фото: Android Authority

Согласно списку изменений, новая версия ПО не приносит новых функций или визуальных улучшений интерфейса. Главная цель релиза — повышение стабильности системы и исправление специфических ошибок, возникающих при определенных сценариях эксплуатации. Эксперты отмечают, что такая забота о пользователях снятых с производства устройств заслуживает уважения, однако напоминают, что полноценные патчи безопасности для этой модели больше не выходят.

С аппаратной точки зрения Xiaomi Mi 11 — все еще достойный вариант благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 888, тройной камере и 6,81-дюймовому AMOLED-дисплею с высоким разрешением. Да и ОС Android 14 пока не слишком устарела. Однако для доступа к современным функциям ИИ и максимальной защите данных рекомендуется перейти на актуальные модели с гарантированной поддержкой в течение 4–6 лет.

