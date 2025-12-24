Xiaomi раптово оновила старі популярні смартфони: що це за моделі (фото)

Власники старих смартфонів Xiaomi отримали приємний сюрприз від виробника. Випущено свіже оновлення ПЗ для моделі, офіційна підтримка якої була припинена понад рік тому.

Це рідкісна подія в галузі, яка зазвичай вказує на необхідність усунення критичних вразливостей або серйозних проблем у роботі пристрою. Йдеться про колись популярний флагман Xiaomi Mi 11, пише Gizmochina.

Що додали в апдейті

Смартфон Xiaomi Mi 11, який перебуває у списку пристроїв із завершеним життєвим циклом (EOL), почав отримувати оновлення фірмової оболонки HyperOS під номером OS2.0.6.0.UKBCNXM. Прошивка базується на ОС Android 14. Наразі ця збірка поширюється серед користувачів у Китаї, але якщо виправлені помилки стосуються і глобальних версій, оновлення може вийти і в інших регіонах.

Xiaomi Mi 11: флагманський смартфон 2021 року випуску Фото: Android Authority

Згідно зі списком змін, нова версія ПЗ не приносить нових функцій або візуальних поліпшень інтерфейсу. Головна мета релізу — підвищення стабільності системи та виправлення специфічних помилок, що виникають за певних сценаріїв експлуатації. Експерти зазначають, що така турбота про користувачів знятих з виробництва пристроїв заслуговує на повагу, однак нагадують, що повноцінні патчі безпеки для цієї моделі більше не виходять.

Відео дня

З апаратного погляду Xiaomi Mi 11 — все ще гідний варіант завдяки чипсету Qualcomm Snapdragon 888, потрійній камері і 6,81-дюймовому AMOLED-дисплею з високою роздільною здатністю. Та й ОС Android 14 поки що не надто застаріла. Однак для доступу до сучасних функцій ШІ та максимального захисту даних рекомендується перейти на актуальні моделі з гарантованою підтримкою протягом 4-6 років.

Раніше повідомлялося, що новий Xiaomi 17 Ultra знімає краще за iPhone і Samsung. Xiaomi офіційно продемонструвала фотоможливості свого головного камерофона 17 Ultra. Виробник робить ставку на нову оптику, розроблену спільно з Leica, а також передові китайські сенсори.