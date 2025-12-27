Cмартфоны c лучшей батареей в 2025 году: топ-5 самых долгоживущих моделей (фото)

В этом году многие смартфоны совершили скачок по емкости аккумулятора. По времени работы китайские флагманы вырвались в лидеры, сохранив при этом нормальные размеры и приятный дизайн.

В этом списке приводим стандартные модели от популярных брендов, исключая специализированные "смартфоны-пауэрбанки". По результатам тестирования Battery Life Test 2.0 от издания GSMArena определилась пятерка лучших устройств, способных проживать свыше двух дней от одного заряда.

Как тестировали новинки

Методика экспертов предусматривает показатель активного использования (Active Use Score). Измеряют время работы в четырех конкретных задачах: телефонные разговоры, веб-серфинг в браузере (с прокруткой каждые 3 секунды), потоковое воспроизведение видео высокого разрешения и 3D-игры.

Тесты проводятся при фиксированной яркости экрана в 200 нит, включенном Wi-Fi и геолокации, что позволяет объективно сравнить выносливость гаджетов в равных условиях. Указанное ниже время для каждого гаджета — это синтез всех четырех сценариев эксплуатации с примерно равным их соотношением.

Відео дня

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15

Рекордсменом года стал флагман OnePlus 15. Он оснащен аккумулятором емкостью 7300 мАч, демонстрируя феноменальный результат — 23 часа и 7 минут непрерывной активной работы. Это лучший показатель среди всех протестированных моделей. Смартфон особенно хорошо проявил себя в задачах, связанных с просмотром веб-страниц и видео, несмотря на наличие требовательного экрана с частотой 165 Гц. При этом полная зарядка аккумулятора с помощью комплектного блока на 120 Вт занимает всего 39 минут.

Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

Oppo Find X9 Pro

Вторую строчку занял премиальный камерофон от Oppo с итоговым результатом 21 час 57 минут. Инженеры смогли уместить в корпус толщиной 8,3 мм внушительную батарею на 7500 мАч. Смартфон показал выдающиеся результаты в играх и браузере, однако уступил лидеру из-за менее энергоэффективного модема в чипсете MediaTek Dimensity 9500, который потребляет больше энергии во время звонков. Модель поддерживает зарядку мощностью 100 Вт и выделяется уникальными возможностями съемки благодаря набору аксессуаров Teleconverter Kit.

IQOO 15 Фото: Android Central

iQOO 15

Замыкает тройку лидеров сбалансированный флагман iQOO 15. С батареей на 7000 мАч он продержался в тесте 21 час 47 минут. Устройство демонстрирует отличную оптимизацию при работе с мультимедийным контентом. Основой смартфона стал процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который обеспечивает превосходное соотношение производительности и энергопотребления. Полный цикл зарядки от блока мощностью 100 Вт занимает 52 минуты. Эксперты также отмечают длительную поддержку ПО: производитель обещает 5 лет обновлений Android.

Realme GT 7 Фото: Скриншот

Realme GT 7

На четвертом месте расположился Realme GT 7, который при аккумуляторе емкостью 7000 мАч выдал 21 час и 6 минут активной работы. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 9400e. Хотя этот процессор выполнен по 4-нанометровому техпроцессу и уступает топам в абсолютной мощности, он оказался весьма экономичным при воспроизведении онлайн-роликов. Это делает модель отличным выбором для любителей сериалов и YouTube, ищущих сбалансированное устройство с качественным OLED-экраном.

Xiaomi 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17 Pro Max

Пятую позицию занял аппарат Xiaomi. Модель 17 Pro Max оснащена самой большой в подборке АКБ на 7500 мАч (паритет с Oppo), но из-за огромного 6,9-дюймового основного дисплея и наличия дополнительного экрана на задней панели ее результат составил 20 часов 50 минут. Это все еще впечатляющий показатель для телефона с таким количеством функций. Xiaomi 17 Pro Max заряжается до 100% за 39 минут благодаря 100-ваттной зарядке и позиционируется как ультимативный флагман без компромиссов.

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны 2025 года по версии техноблогера. Популярный обозреватель Маркес Браунли подвел итоги 2025 года, раздав брендам свои традиционные награды Smartphone Awards.