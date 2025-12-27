Смартфони з найкращою батареєю у 2025 році: топ 5 найдовгоживучіших моделей (фото)

Цього року багато смартфонів зробили стрибок за ємністю акумулятора. За часом роботи китайські флагмани вирвалися в лідери, зберігши при цьому нормальні розміри і приємний дизайн.

У цьому списку наводимо стандартні моделі від популярних брендів, за винятком спеціалізованих "смартфонів-пауербанків". За результатами тестування Battery Life Test 2.0 від видання GSMArena визначилася п'ятірка найкращих пристроїв, здатних проживати понад два дні від одного заряду.

Як тестували новинки

Методика експертів передбачає показник активного використання (Active Use Score). Вимірюють час роботи в чотирьох конкретних завданнях: телефонні розмови, веб-серфінг у браузері (з прокруткою кожні 3 секунди), потокове відтворення відео високої роздільної здатності та 3D-ігри.

Тести проводяться за фіксованої яскравості екрану в 200 ніт, увімкненого Wi-Fi і геолокації, що дає змогу об'єктивно порівняти витривалість гаджетів у рівних умовах. Зазначений нижче час для кожного гаджета — це синтез усіх чотирьох сценаріїв експлуатації з приблизно рівним їх співвідношенням.

OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15

Рекордсменом року став флагман OnePlus 15. Він оснащений акумулятором ємністю 7300 мАг, демонструючи феноменальний результат — 23 години і 7 хвилин безперервної активної роботи. Це найкращий показник серед усіх протестованих моделей. Смартфон особливо добре проявив себе в завданнях, пов'язаних з переглядом веб-сторінок і відео, незважаючи на наявність вимогливого екрану з частотою 165 Гц. При цьому повна зарядка акумулятора за допомогою комплектного блока на 120 Вт займає всього 39 хвилин.

Oppo Find X9 Pro Фото: Tech Advisor

Oppo Find X9 Pro

Другу сходинку посів преміальний камерофон від Oppo з підсумковим результатом 21 година 57 хвилин. Інженери змогли вмістити в корпус товщиною 8,3 мм значну батарею на 7500 мАг. Смартфон показав видатні результати в іграх і браузері, однак поступився лідеру через менш енергоефективний модем у чипсеті MediaTek Dimensity 9500, який споживає більше енергії під час дзвінків. Модель підтримує зарядку потужністю 100 Вт і виділяється унікальними можливостями зйомки завдяки набору аксесуарів Teleconverter Kit.

IQOO 15 Фото: Android Central

iQOO 15

Замикає трійку лідерів збалансований флагман iQOO 15. З батареєю на 7000 мАг він протримався в тесті 21 годину 47 хвилин. Пристрій демонструє відмінну оптимізацію при роботі з мультимедійним контентом. Основою смартфона став процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який забезпечує чудове співвідношення продуктивності та енергоспоживання. Повний цикл зарядки від блоку потужністю 100 Вт займає 52 хвилини. Експерти також відзначають тривалу підтримку ПЗ: виробник обіцяє 5 років оновлень Android.

Realme GT 7 Фото: Скріншот

Realme GT 7

На четвертому місці розташувався Realme GT 7, який при акумуляторі ємністю 7000 мАг видав 21 годину і 6 хвилин активної роботи. Усередині встановлено чип MediaTek Dimensity 9400e. Хоча цей процесор виконаний за 4-нанометровим техпроцесом і поступається топам в абсолютній потужності, він виявився вельми економічним при відтворенні онлайн-роликів. Це робить модель чудовим вибором для любителів серіалів і YouTube, які шукають збалансований пристрій з якісним OLED-екраном.

Xiaomi 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17 Pro Max

П'яту позицію посів апарат Xiaomi. Модель 17 Pro Max оснащена найбільшою в добірці АКБ на 7500 мАг (паритет з Oppo), але через величезний 6,9-дюймовий основний дисплей і наявність додаткового екрана на задній панелі її результат склав 20 годин 50 хвилин. Це все ще вражаючий показник для телефону з такою кількістю функцій. Xiaomi 17 Pro Max заряджається до 100% за 39 хвилин завдяки 100-ватній зарядці і позиціонується як ультимативний флагман без компромісів.

