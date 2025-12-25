Недорогие телефоны в подарок на Новый год 2026: топ 5 лучших моделей в Украине (видео)

Получить недорогой смартфон в подарок на Новый год будет рад каждый, ведь это самый популярный и востребованный гаджет.

Сегодня граница между флагманскими и бюджетными моделями сильно размылась, поэтому можно получить хорошее качество за умеренную цену. Фокус отобрал 5 лучших недорогих телефона, которые не стыдно подарить на Новый год.

Лучший недорогой телефон в подарок: Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a станет отличным выбором для подарка на Новый год Фото: PCMag

Лучший телефон, который можно купить за 19 000 грн. Он стоит примерно вдвое дешевле iPhone 16 Pro или Samsung Galaxy S25 Plus, при этом обеспечивает беспроводную зарядку Qi и высочайшую производительность благодаря процессору Google Tensor G4, том же самом, что и во флагманской серии Pixel 9. Pixel 9a получает семь лет программной поддержки, а это редкость в среднем ценовом сегменте.

Главным преимуществом является система камер. Pixel 9a оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, которая делает детализированные, красочные и четкие фотографии при любом освещении. К ней присоединяется 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а 13-мегапиксельная фронтальная камера также демонстрирует высокое качество. Даже несколько видеороликов, снятых мной в условиях недостаточного освещения в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, выглядели довольно хорошо.

Модель обладает ярким 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему все анимации на экране выглядят невероятно плавными, чипом NFC для бесконтактных платежей и степенью защиты IP68. Он предлагает "умные" инструменты, которых нет во многих других смартфонах стоимостью менее 500 долларов.

Обзор смартфона Google Pixel 9a

Лучший недорогой iPhone: iPhone 16e

iPhone 16e выглядит стильно и стоит не так уж дорого Фото: The Verge

Cмартфоны от Apple cтоят немало, но это самый дешевый из них (цена — от 22 000 грн). Это хороший телефон с отличной производительностью благодаря чипсету A18, который дает доступ к системе ИИ Apple Intelligence. У него на одно графическое ядро меньше ​​по сравнению с iPhone 16, что немного снижает производительность, но не мешает играть в большинство игр.

Главное достоинство iPhone 16e — время автономной работы. Он работает дольше, чем iPhone 16 того же размера, и почти догоняет более крупные iPhone от Apple. Это стало возможным благодаря новому чипу C1 с высокой энергоэффективностью.

48-мегапиксельная камера способна делать качественные снимки даже при слабом освещении, но это единственная камера в телефоне. Здесь нет функции Dynamic Island; вместо нее вернулся вырез в экране.

Лучший недорогой телефон Samsung: Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE почти не уступает флагманам Samsung Фото: phonearena.com

"Облегченная" версия Samsung: Galaxy S25, которая мало в чем существенно уступает флагманам. Например, 6,7-дюймовый AMOLED-экран, не такой яркий и не имеет адаптивной частоты обновления от 1 до 120 Гц. Зато доступны почти все функции Galaxy AI, беспроводную зарядку Qi2 и водостойкость по стандарту IP68.

Galaxy S25 FE может похвастаться батареей емкостью 4900 мАч, которой обычно хватает на целый день при среднем использовании, и тройной камерой с 3-кратным оптическим зумом. Чипсет Exynos 2400 обладает высокой производительностью, в том числе в играх. Купить такой телефон можно примерно за 24,5 тысячи грн.

Лучшее соотношение цены и качества: Nothing Phone 3a

Телефоны Nothing Phone 3a и Nothing Phone 3a Pro стоят недорого Фото: cnet.com

Стильный и уникальный смартфон, не похожий на другие. Производительность обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батарея емкостью 5000 мАч позволяет использовать телефон целый день при интенсивном использовании (два дня при менее интенсивной активности), а дисплей отличается плавностью, четкостью и яркостью.

Phone (3a) стоит около 13 000 грн, и за эту цену сложно найти что-то лучше. За небольшую доплату (около 4 000 грн) можно приобрести Phone (3a) Pro, у которого основной 50-мегапиксельный сенсор в Pro имеет немного большие пиксели. Благодаря этому он может захватывать чуть больше света для более качественных ночных фотографий. Он также имеет 3-кратный перископический телеобъектив, позволяющий приближать изображения.

Бюджетный телефон с лучшей батареей: OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R славится большой батареей Фото: Скриншот

Телефон среднего ценового сегмента, способный конкурировать с флагманскими моделями, особенно что касается времени автономной работы. Аккумулятор емкостью 6000 мАч позволяет забыть о зарядке на два дня даже при интенсивном использовании. Технология SUPERVOOC мощностью 80 Вт полностью заряжает устройство за 26 минут.

Камеры отстают от флагманских моделей, но делают весьма достойные фото, особенно при слабом освещении. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает невероятно высокую скорость работы есть даже телеобъектив. Купить OnePlus 13R в Украине можно по цене около 20 000 грн.

